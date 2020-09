'Radar' over glasvezel en test speakers

In deze tijd is meer dan duidelijk geworden hoe belangrijk een goede internetverbinding is. De beste verbinding die je kunt hebben is via glasvezel.

In Nederland houden zo'n 40 partijen zich bezig met de aanleg van dat glasvezel. En er is een keiharde concurrentiestrijd gaande. Eén van de grootste spelers op de markt is KPN. Die partij komt opvallend vaak aan bod op het moment dat het aanleggen van glasvezel wordt gefrustreerd. KPN zit maandag in de studio.

Wel zo handig, een video deurbel waarmee je kan zien wie voor je deur staat wanneer er wordt aangebeld. Maar dan moet de videofunctie het wel doen. Het apparaat lijkt namelijk maar niet op te laden. Wanneer je het bedrijf probeert te bereiken krijg je niemand te pakken, op zijn minst irritant te noemen. Fons gaat op onderzoek uit en vindt naast vele klachten over het bedrijf op internet ook de eigenaar van het bedrijf.

'Radar' test 6 speakers in een prijsklasse van €125 tot €410. Met een panel bestaande uit zanger Wolter Kroes, DJ en producer Nathan Surreal en geluidstechnicus Benjamin Braasem test 'Radar' de speakers op geluidskwaliteit, de vormgeving, accuduur en hoe gemakkelijk het apparaat mee te nemen is. Is goedkoop duurkoop? Maandag in 'Radar' de uitslag.

'Radar', maandag 7 september om 20.35 uur op NPO 1.