'Radar' onderzoekt klachten over telefoon refurbisher

'Radar' ontving tientallen klachten over Telefoondiscounter.nl., een website voor de verkoop van refurbished smartphones.

Mensen die een dure telefoon bestellen, krijgen het apparaat vaak niet binnen. Als ze hun geld terugvragen, krijgen ze nul op het rekest. Fons gaat op onderzoek uit.

De stijgende energieprijzen, we worden er allemaal mee geconfronteerd. We worden gecompenseerd en de lage inkomens krijgen misschien op korte termijn extra financiële hulp. Blijft het bij pleisters plakken of komen er structurele oplossingen want ook de middeninkomens zullen hard geraakt worden. 'Radar' rekent het uit en het NIBUD reageert aan tafel.

'Radar', maandag 14 maart om 20.35 uur op NPO 1.