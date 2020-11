'Radar' maandag over de commerciële teststraat

'Radar' maandag over de commerciŽle teststraat

De commerciŽle snelteststraten waar je je kunt laten testen op corona schieten als paddenstoelen uit de grond. De prijzen variŽren van 60 tot 145 euro en binnen een kwartier tot twee uur heb je een uitslag.

Met het oog op de feestdagen misschien wel handig om de hele familie te laten testen voor je Sinterklaas of kerst gaat vieren. Maar is die uitslag van een commerciële teststraat wel betrouwbaar?

Tijdens het opruimen kom je een stortingsbewijs tegen van 10.000 gulden op een beleggingsrekening, nu omgerekend een kleine 6500 euro. Je bent na ruim 20 jaar benieuwd wat er op die rekening staat. Je gaat met al je papieren naar de bank, maar die zegt met droge ogen dat ze na 7 jaar een slapende rekening mogen opheffen en dat je dus simpelweg pech hebt. Ook bij alle andere instanties loop je keihard tegen een muur. Komt Fons wel verder?

Uit een enquête van 'Radar' blijkt dat tweederde van ruim 20.000 respondenten weleens een voedingssupplement heeft gebruikt, en dat meer dan de helft (56%) dat op dit moment doet. Neem bijvoorbeeld het product VitaePro. De reclame van het voedingssupplement komt regelmatig langs. Het product is niet te koop in de winkel, je moet een abonnement nemen. Hiervoor betaal je bijna 40 euro per zending, wat gelijk staat aan 60 tabletten. Maar heb je deze supplementen echt nodig? Je kleding kreukvrij maken met een handzame kledingstomer.

Welke kledingstomer is het beste? Is een strijkijzer overbodig? En maken ze hun claim waar dat ze 99% van de bacteriën doden en nare geurtjes uit je kleding laten verdwijnen?

'Radar', maandag 23 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.