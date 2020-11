'Radar' in de wereld van Healy en huurwaarborgen

In de grote steden waar de huren hoog zijn moeten huurders vaak flinke bedragen aan borg betalen aan de verhuurder. Deze borg moet vaak vooraf worden betaald.

Vaak komt het voor dat de borg niet wordt terugbetaald op het moment dat je gaat verhuizen. Ook al heb je alles netjes achtergelaten. Wat kan je doen als de verhuurder je de borg niet terugbetaald nadat je de woning keurig opgeleverd hebt? Stichting Woon ontvangt vele klachten per jaar over borg geschillen. Paul Smeulders van GroenLinks is in de studio en heeft een pragmatische oplossing bedacht. Thuis je vruchtbaarheid meten met een bloedtest. Kan dat? Met de Grip test kun je volgens het bedrijf Grip Fertility de meest voorkomende oorzaken van verminderde vruchtbaarheid uitsluiten. Maar wat zegt dat? Kun je met de resultaten van deze test met een gerust hart nog een paar jaar wachten om zwanger te worden? Volgens gynaecologen wordt hiermee een verkeerde verwachting gecreëerd bij jonge vrouwen en wordt de indruk gewekt dat vruchtbaarheid voorspelbaar is. Hoe zit het precies? Fons zoekt het uit in 'Radar Checkt'.

'Radar' duikt in de wereld van Healy vol ongefundeerde medische adviezen en vernuftige verdienmodellen. Het beschermt je tegen stress, depressie, ziekten en zelfs tegen kanker. Tenminste, dat beweren de promotors van het ogenschijnlijk medische product de Healy. De prijzen beginnen vanaf 500 en lopen op tot 2500 euro, in een gewone winkel is het product niet verkrijgbaar en al helemaal niet bij een reguliere arts. Alleen via mensen die zelf eerder zo’n peperduur apparaat hebben aangeschaft kun je er een bemachtigen. We leggen een wereld bloot waar zelfverzonnen medische claims je hoger op de verdien ladder brengen.

'Radar', maandag 16 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.