PVV-minister Reinette Klever bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden.



Dit zijn deze week de gasten:

Minister Reinette Klever

Zondagmorgen is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Reinette Klever te gast bij Rick Nieman. De PVV-bewindsvrouw in gesprek over handeldrijven in onstuimige tijden. Hoe bereidt Nederland zich voor op mogelijke Amerikaanse handelsbeperkingen?

Rob de Wijk

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk over de onderhandelingen rond Oekraïne. Hoe serieus is president Vladimir Poetin over een vredesplan? En wat als president Donald Trump zijn interesse in Oekraïne verliest? Wat betekent dat voor de Navo en Europa?

NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra

NSC-Tweede Kamerlid Jesse Six Dijkstra maakt zich zorgen over de zogenaamde kill switch in zonnepanelen uit China. Onlangs bleek in de VS en verschillende Europese landen dat Chinese zonnepanelen op afstand uit en aan kunnen worden gezet met alle gevolgen van dien. Het Kamerlid pleit voor maatregelen.

Jan van de Beek en Annette Birschel

Deze week gaf Geert Wilders een persconferentie over zijn asielplannen. Waarom hebben de buurlanden een streng asielbeleid en komt dat in Nederland niet van de grond? Daarover migratie-deskundige Jan van de Beek en correspondent Annette Birschel.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 1 juni om 10.00 uur op NPO 1.