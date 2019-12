'Professors op Pad' op De Hoge Veluwe

Vrijdag 27 december om 19.40 uur op NPO 2 zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Professors op Pad'. In dit programma neemt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis.

Deze week reizen de heren af naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De professors gaan in De Hoge Veluwe écht op safari. Samen met de boswachter gaan de heren op zoek naar de moeflons, die hier al 100 jaar rondlopen. Deze prachtige dieren lenen zich zeer om te fotograferen. Daarnaast is het bronsttijd bij de edelherten tijdens het bezoek aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe en laten de paddenstoelen zien dat het najaar is ingetreden.

'Professors op Pad', vrijdag 27 december om 19.40 uur op NPO 2.