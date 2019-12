'Professors op Pad' in Lauwersmeer

Vrijdag 20 december om 19.40 uur op NPO 2 zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Professors op Pad'. In dit MAX-programma neemt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis.

Deze week reizen de heren af naar het Lauwersmeer.

In het hoge noorden van ons land ligt het Lauwersmeer; een gebied dat vroeger nog Waddenzee was. Voor de veiligheid is dit gebied, door de vele overstromingen in het verleden, met een dijk afgesloten van zee. Het Lauwersmeer heeft tijd nodig gehad om van zout water naar zoet water te gaan en om nu meerdere landschappen te laten zien. De professors ontdekken het gebied samen met een boswachter, zowel op het land, als op het meer.

Over 'Professors op Pad'

Dat natuur en fotografie goed samengaan, laat prof. mr. Pieter van Vollenhoven als enthousiast natuurfotograaf graag zien. In de natuurserie Professors op Pad bekijken we de Nederlandse natuur door de lens van de heer Van Vollenhoven. Prof. dr. Joop Schaminée weet als botanicus van alles over het landschap, alle bloemen, bomen en planten. Samen trekken de twee natuurliefhebbers door zes bijzondere Nederlandse natuurgebieden om te observeren, te ervaren en te vertellen.

'Professors op Pad', vrijdag 20 december om 19.40 uur op NPO 2.