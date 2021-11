Prijswinnend aangrijpend Libanees drama 'Capharnaüm' bij de EO

'Ik wil mijn ouders aanklagen, omdat ze mij op de wereld hebben gezet.' In de rechtbank staat de ongeveer 12-jarige Zain tegenover zijn ouders die zijn leven tot een hel maken. Ouders die geen liefde en geborgenheid kunnen geven aan hun kinderen, om zelf te overleven.

Zain wordt met zijn broertjes en zusjes de straat op gestuurd om te werken en geld te verdienen. Zijn zusje Sahar wordt na haar eerste menstruatie aan de eigenaar van de lokale supermarkt uitgehuwelijkt. Na een hooglopende ruzie waarin Zain dit probeert tegen te houden, vlucht hij weg van zijn nalatige ouders.

Het leven van hoofdrolspeler Zain Al Rafeea vertoont veel overeenkomsten met het leven in de film, die de EO op de Internationale Kinderrechtendag uitzendt. De fictie van de film laat zien hoe Zain vecht tegen het leven dat hem wordt opgedrongen. Omdat zijn ouders hem zijn vergeten aan te geven na zijn geboorte, weet niemand precies hoe oud hij is. Hij groeit op in chaos van te weinig eten, kinderarbeid, liefdeloosheid, een smerig onderkomen en geweld samen met te veel broertjes en zusjes. Meisjes, zoals zijn zusje Sahar, worden op te jonge leeftijd uitgehuwelijkt, zodat ouders niet meer voor ze hoeven te zorgen. Nadat Zain is gevlucht ontmoet hij de Ethiopische Rahil die hem onderdak en eten geeft. In ruil daarvoor zorgt Zain voor haar zoontje Yonas. Als Rahil wordt gearresteerd omdat ze geen geldige papieren heeft, worden de kinderen uit huis gezet.

Realiteit

'Capharnaüm' is bewust gedraaid op echte locaties en met niet-professionele acteurs zodat iedereen zijn eigen ervaringen in de film kon verwerken. Er is geprobeerd zo min mogelijk in te grijpen in de werkelijkheid. Labaki voelt zich verantwoordelijk om problemen zo eerlijk mogelijk te laten zien. Ze legt op een aangrijpende manier de intrinsieke motitvatie van Zain vast. Hoe hij zorgt voor een kind dat nog minder mogelijkheden heeft dan hijzelf. Zain staat op tegen het onrecht dat zijn zus wordt aangedaan en hij keert zich tegen de leefwijze van zijn ouders die onrecht voortbrengt.

Nadine Labaki

Nadine Labaki (1974) is een Libanese actrice en regisseur. Ze studeerde aan de Saint-Joseph University in Beiroet. Met deze film laat ze zien hoe het hard het leven van vluchtelingen en ongedocumenteerden in Libanon (Beiroet) is. 'Capharnaüm', is haar derde film als regisseur. Als eerste vrouwelijke Arabische regisseur werd deze film genomineerd voor een Oscar in de categorie ‘beste buitenlandse film’. 'Capharnaüm' werd tijdens het filmfestival van Cannes in 2018 onderscheiden met de Juryprijs.

'Capharnaüm', zaterdag 20 november om 23.45 uur bij de EO op NPO 2.