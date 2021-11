PowNed komt met documentaire over vaccinatievetes

De coronapandemie heeft de verhoudingen in onze samenleving op scherp gezet. De kwestie of men zich wel of niet laat inenten, leidt tot felle discussies tussen families, vriendengroepen, verenigingen, op de werkvloer en in relaties.

In de PowNed-documentaire 'Vaccinatievetes' volgen de makers uiteenlopende personen die in conflict zijn met hun omgeving vanwege hun vaccinatiekeuze.

Zo volgen we onder anderen de strijdlustige Ellie. Ze heeft zich niet laten vaccineren omdat ze van mening is dat haar eigen immuunsysteem een betere bescherming biedt. Haar moeder is overleden toen ze nog jong was, dus ze heeft alleen haar vader nog. Tot haar grote verdriet wil hij haar sinds een paar weken niet meer zien, uit angst dat Ellie hem besmet met het virus. Toch doet het pijn en mist hij zijn dochter.

Robert is niet gevaccineerd en verloor tijdens de coronacrisis zowel zijn baan als veel vrienden. Hoewel hij in het begin van de crisis netjes de regels opvolgde, begon hij gaandeweg steeds meer te twijfelen aan het kabinetsbeleid. Hij begon zich uit te spreken, o.a. op Facebook, en werd weggezet als 'complotdenker'. Nu beginnen ook zijn buren over hem te roddelen. Met zijn gevaccineerde buurman Joris kan hij wel het gesprek aangaan zonder veroordeeld te worden.

De 15-jarige Chantal heeft haar hele middelbare schooltijd beleefd in de coronacrisis. Nu staat ze voor een ingewikkelde keuze: vaccineren of niet. Haar vader heeft de nood-IC's gebouwd en zag van dichtbij wat corona met gezonde mensen kan doen. Hij hoopt daarom dat Chantal zich ook laat vaccineren, net als veel van haar klasgenoten. Welke keuze ze ook maakt, ze zal één ouder teleurstellen.

Sefrijn en Eline geloven meer in bescherming tegen het virus door een gezonde levensstijl. Ze vragen zich af waarom de overheid niet meer investeert in het stimuleren van bijvoorbeeld goede voeding in plaats van symptoombestrijding met een vaccin. Het koppel leeft in een woongroep waar veel andere bewoners hen angstig mijden. Door de gang lopen voelt tegenwoordig al spannend, je weet immers nooit wanneer het escaleert.

'Vaccinatievetes' wordt geproduceerd door MODM in samenwerking met omroep PowNed en is woensdag 17 november om 21.15 uur te zien op NPO 3. De documentaire duurt 50 minuten.