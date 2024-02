Portret van de wereldberoemde dirigent Klaus Mäkelä in 'Close Up'

Per 2027 is de Finse dirigent Klaus Mäkelä (1996) de nieuwe chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Regisseur Bruno Monsaingeon schetst in 'Close Up: Klaus Mäkelä - Towards the Flame' een portret van deze jonge dirigent.