Portret van de eerste blind geboren priester in Nederland in 'Kruispunt'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Een blinde priester? De bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam ziet er aanvankelijk niets in. Maar Bert Glorie (58) is vastbesloten zijn jeugddroom te verwezenlijken.

KRO-NCRV 'Kruispunt' volgt hem op weg naar zijn priesterwijding.

Zintuigen

Glorie is blind geboren. Al vanaf zijn 16e voelt hij zich aangetrokken tot het priesterschap. Al zijn er ook bij hem twijfels: kan hij een kind dopen zonder te zien? De mis doen, met alle gebaren en rituelen die erbij horen? In Kruispunt oefent Bert met priester Nico Knol, die hem de doopschelp laat voelen en het wijwater laat ruiken. En we zien Bert Glorie genieten als hij zijn priestergewaad uitzoekt. Een exemplaar waarvan hij de rijke borduursels betast, keurt hij af: 'Ik ben maar een eenvoudige dorpspastoor.'

Oogcontact

Zijn droom ligt nu binnen handbereik, op 31 oktober wordt hij tot priester gewijd, een unicum in Nederland, waar niet eerder een blindgeboren man het priesterambt bekleedde. Met een assistent aan zijn zijde zal hij alle taken die bij zijn ambt horen blindelings uit kunnen voeren. En wie niet kan zien, kan beter luisteren, al zullen er altijd momenten blijven waarop Glorie wenste dat het anders was. In 'Kruispunt' bezoekt hij een doodzieke parochiaan en verzucht: 'In het gewone leven is het prima te doen maar in dit soort omstandigheden denk ik: 'Kon ik je maar in je ogen kijken.'

'Kruispunt', maandag 16 november om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.