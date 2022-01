Politie doet in 'Opsporing Verzocht' oproep naar daders uitgaansgeweld Nijmegen

Foto: © AVROTROS 2021

Een man van 27 merkt nog dagelijks de gevolgen van de mishandeling waarvan hij vrijdagavond 5 november slachtoffer werd. Het slachtoffer was die avond uit geweest in het centrum van Nijmegen. Toen hij daarna over het Keizer Karelplein fietste werd hij door een groepje van vier of vijf personen ervan beschuldigd in een café tegen hen te zijn opgebotst.