'Podium Witteman' met Anna Fedorova & Calefax Reed Quintet

Paul Witteman ontvangt toppianist Anna Fedorava en haar ouders Borys en Tatiana, violist Lisa Jacobs & The String Soloists, klarinettist Emile Souvagie, zangeres Anne Serierse, cellist Florianne Remme & pianist Alexander Declercq, en Calefax Reed Quintet.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wijdt de in Nederland wonende Oekraïense toppianist Anna Fedorova haar bestaan volledig aan het organiseren van benefietconcerten om hulp te bieden aan haar vaderland. Ze is direct persoonlijk betrokken, omdat haar beide ouders, ook pianisten, vlak voor het uitbreken van de oorlog huis en haard in Kiev hebben verlaten en nu bij haar inwonen. Anna vertelt over wat muziek kan doen in deze tijd - niet alleen Oekraïense, maar ook Russische muziek. In 'Podium Witteman' speelt ze samen met haar ouders Borys Fedorov en Tatiana Abayeva de prachtige Romance voor zes handen van Sergej Rachmaninov.

Topviolist Lisa Jacobs komt naar 'Podium Witteman' met het strijkersensemble The String Soloists, waarvan ze de artistiek leider is. Uniek aan het ensemble is dat ze zonder dirigent spelen, wat zorgt voor een zeer grote betrokkenheid van alle spelers. The String Soloists spelen eerste deel uit de Holberg Suite van Edvard Grieg en de Romance van de Deense componist Carl Nielsen.

Pauls Jonge Held is deze week de 23-jarige Belgische klarinettist Emile Souvagie. Hij studeerde vorig jaar af aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Vorige week won hij een academieplaats bij het Koninklijk Concertgebouworkest. In Podium Witteman speelt Emile samen met cellist Florianne Remme en pianist Alexander Declercq het virtuoze slotdeel uit het klarinettrio van Johannes Brahms.

Floris Kortie vertelt over het bekendste glissando (glijden van de ene naar de andere toonhoogte) uit de klassieke muziek: de klarinetsolo van George Gershwins Rhapsody in Blue. Calefax Reed Quintet heeft het stuk, dat oorspronkelijk een pianoconcert is, gearrangeerd voor hun unieke bezetting van vijf houtblazers.

Mike Boddé is fan van de Franse componist, arrangeur en pianist Michel Legrand. Samen met jazzzangeres Anne Serierse brengt hij Legrands lied Summer Me, Winter Me uit de film 'The Picasso Summer' in een Nederlandse vertaling.

In de 'Podium Witteman Podcast' stelt Floris Kortie de vraag: Wat is een ouverture, en hoe heeft deze zich ontwikkeld van intro van een opera tot een zelfstandige muziekvorm? De antwoorden en voorbeelden komen van radiopresentator Hein van Eekert en Niek van Idelenburg, artistiek directeur van Holland Opera. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

