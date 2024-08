'Podium Klassiek' is zondag terug met een nieuw seizoen afleveringen

Floris Kortie ontvangt in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen de wereldberoemde sopraan Eva-Maria Westbroek. Zij geeft een masterclass aan drie jonge sopranen die op weg zijn naar het operapodium.

Pianist Jan-Paul Grijpink begeleidt de jonge talenten in Franse en Italiaanse aria’s.

Het begint een traditie te worden dat het nieuwe seizoen opent met twee afleveringen van de 'Podium Klassiek Masterclass'. De master van de eerste uitzending is de wereldberoemde sopraan Eva-Maria Westbroek, een van de grootste operazangeressen die Nederland heeft voortgebracht. Zij vierde successen aan alle grote operahuizen en werkte met de beste dirigenten in het vak. Na een carrière van 30 jaar wil Eva-Maria met haar kennis en ervaring een nieuwe generatie inspireren.

Eva-Maria Westbroek gaat aan de slag met drie jonge sopranen die dromen van het grote operapodium: mezzosopraan Cashlin Oostindië, sopraan Maura Wesseling en sopraan Maaike Hupperetz. Juist door hun gezamenlijke stemsoort treffen zij in Eva-Maria het ideale klankbord voor hun ontwikkeling. Het belooft een feest van sopranen te worden, met beroemde aria’s van Saint-Saëns, Donizetti en Puccini!

De drie talenten worden bijgestaan door pianist Jan-Paul Grijpink, die als repetitor bij De Nationale Opera op het hoogste niveau zangers begeleidt.

'Podium Klassiek' is het wekelijkse muziekfeest van Floris Kortie met aanstormend talent, internationale topsolisten en spraakmakende ensembles en orkesten. In de sfeervolle De Hallen Studio’s in Amsterdam draait het om passie en vakmanschap en klinkt de mooiste muziek van toen en nu!

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen Studio’s in Amsterdam. 'Podium Klassiek' wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.