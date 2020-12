'Pauw Komt Binnen' vanuit Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

De tafel van Jeroen staat dit keer in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht waar hij praat met kinderen en ouders over de impact van de ziekte kanker op het hele gezin.

Een gesprek over levenslust en doodsangst. Over ziek zijn en beter worden, maar helaas ook over soms niet beter worden.

'Pauw komt binnen', zondag 6 december om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.