Oudejaarsuitzending van 'Matthijs Gaat Door' op NPO 1

Foto: © Medialane/BNNVARA/Floris van Bergen 2021

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps presenteren een speciale oudejaarsuitzending die helemaal in het teken staat van het Franse lied. Het duo dat ook verantwoordelijk is voor de serie 'CHANSONS!' ontvangt in de studio kijkers en fans die een grote liefde koesteren voor Franse liedjes en artiesten.