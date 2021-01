'Opsporing Verzocht' zoekt mee naar dader nieuwe reeks aanrandingen Alkmaar

Vorige week zijn in 3 dagen tijd 4 vrouwen in Alkmaar en Heiloo aangevallen door een aanrander. Vanavond vertelt het tweede slachtoffer wat haar dinsdag 5 januari rond 17.15 uur overkwam op de Prins Bernhardlaan.

De vrouw wandelde vanaf haar werk richting huis toen een fietser haar onverwacht van achter hard op haar billen sloeg. In de uitzending doet de politie een dringend beroep op informatie over de dader. De onrust in Alkmaar en omgeving is groot door deze nieuwe gevallen. Eind vorig jaar werden al meer dan 20 vrouwen slachtoffer van een nog altijd onbekende aanrander, die ook op de fiets toesloeg als vrouwen alleen op straat of op een wandelpad waren.

Politie ontdekt peilbaken onder auto van doodgeschoten man

Op dinsdag 20 oktober werd in Amsterdam de 33-jarige Serdar Ay doodgeschoten. Omdat Ay die nacht reed in de auto van een bekende van hem werd al snel rekening gehouden met het scenario dat hij mogelijk niet het beoogde doelwit was, maar degene die normaal in die auto reed. Dat scenario lijkt steeds waarschijnlijker nu gebleken is dat onder de desbetreffende Polo een zogenaamd peilbaken zat waarmee je een auto ongemerkt kunt 'volgen'. In de uitzending meer details over deze ontdekking en de daders.

Dappere getuige pakt emmer om overvaller weg te jagen

De politie in Almere-Buiten is nog altijd op zoek naar een overvaller die twee caissières van de PLUS Supermarkt aan de Meistraat met een mes bedreigde. De vermoedelijk nog vrij jonge dader kwam woensdag 26 augustus iets na 9 uur de supermarkt binnen. Hij liep meteen op een kassa af om zijn overval te plegen. Op dat moment was het al behoorlijk druk in de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een andere klant een bloemenemmer pakt om de dader op afstand te houden en daarna een gesprek begint om de man te laten stoppen.

Verder in 'Opsporing Verzocht': nieuwe bewakingsbeelden rond het onderzoek naar de reeks aanslagen op Poolse supermarkten. Daarop is de vermoedelijke vluchtauto te zien die gebruikt is bij de aanslag op de Biedronka-supermarkt in Aalsmeer.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 12 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.