'Opsporing Verzocht': politie deelt beelden getuigen rond doodsteken Danny

In de nacht van 31 mei op 1 juni werd de Britse student Danny Castledine doodgestoken aan de Singel in Amsterdam. Hoewel er niet lang daarna een verdachte werd aangehouden, is de politie nog dringend op zoek naar een aantal belangrijke getuigen.

Van hen zijn bewakingsbeelden, die vanavond gedeeld worden in 'Opsporing Verzocht'.

De ouders van Danny vertellen voor het eerst in de Nederlandse media over het verlies van hun zoon. Vooral de wetenschap dat de 22-jarige Danny bijna drie kwartier gewond op straat lag, vóór een voorbijganger hem zag liggen en doorhad dat er iets mis was, doet hen veel verdriet. Danny was slechts één dag in Amsterdam met een vriend. Toen hij zijn vriend uit het oog verloor, raakte Danny in gesprek met de man, die ervan verdacht wordt hem later die nacht te hebben doodgestoken. De politie en de nabestaanden willen weten waarom.

Verder wordt onder meer om tips gevraagd rond de volgende misdrijven:

Actuele oproep fataal schietincident Rotterdam

Op een druk terras aan het Tiendplein in Rotterdam werd afgelopen zaterdagavond een 30-jarige Rotterdammer neergeschoten. De 30-jarige Jaison Baptista Lopes Sanches werd nog op straat geopereerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het onderzoek is in volle gang. De politie in Rotterdam heeft een aantal dringende vragen aan het publiek.

Vermissing Wico van Leeuwen

Sinds half mei is de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo vermist. Door binnengekomen informatie vreest de politie inmiddels dat hij slachtoffer van een misdrijf kan zijn. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland deelt de laatste bekende feiten rond de verdwijning van Wico.

Afpersing zakenman: huis ex-vrouw beschoten

De afpersing van een Schiedamse zakenman lijkt een zorgwekkende wending te hebben genomen. In de vroege ochtend van maandag 19 september werd in Rotterdam het appartement van zijn ex-vrouw beschoten. De vrouw woont aan het Zwaanshals samen met drie kleine kinderen. Er werden die nacht meerdere kogels op haar voordeur afgevuurd. Gelukkig waren zij en de kinderen op dat moment elders. De vermoedelijke schutter is op bewakingsbeelden vastgelegd.

Daarnaast aandacht voor onder andere een diefstal bij een juwelier in Winterswijk en een babbeltruc waar een 81-jarige man uit Nijkerk slachtoffer van werd.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 1 november om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.