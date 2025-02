'Opsporing Verzocht' over de explosie in Purmerend en nieuwe details over cold case-onderzoek uit 1995

Vanavond worden in 'Opsporing Verzocht' nieuwe details gedeeld over een omvangrijk cold case-onderzoek van de politie Midden-Nederland. Zondag 5 november 1995 werd een 17-jarige meisje na het uitgaan in het centrum van Amersfoort mishandeld en meegevoerd door een nog altijd onbekende man.

In de uitzending van het landelijke opsporingsprogramma vertelt het slachtoffer van destijds hoe ze werd geslagen en uiteindelijk onder een viaduct werd verkracht. De afgelopen jaren is al via DNA-onderzoek geprobeerd de dader te vinden, maar vandaag wordt een mogelijk cruciaal detail uit het onderzoek met het grote publiek gedeeld. De man, waarschijnlijk nu een vijftiger, had mogelijk een handprothese. Hij beweerde tegen het slachtoffer in ieder geval zijn hand te zijn verloren tijdens een vuurwerk-ongeluk. De politie hoopt van kijkers tips te krijgen over wie de man kan zijn.



Nieuwe beelden rond explosie Purmerend

Een 16-jarige jongen uit Purmerend raakte levensgevaarlijk gewond toen twee mannen in de nacht van 15 december een ontploffing veroorzaakten bij een woonhuis aan de Maasstraat. Vorige week werden bewakingsbeelden uit het onderzoek getoond, waarover zo’n 50 tips kwamen. Inmiddels heeft het onderzoeksteam nieuwe beelden achterhaald waarop de mogelijke uitvoerders overdag te zien zijn.



William (35), bekend als dragqueen Alyssa, om het leven gebracht in Zaandam

Een rechercheteam in Noord-Holland onderzoekt de dood van William Caceres Marcano, die als dragqueen Alyssa bekend en geliefd was. De 35-jarige William was deel van de queer gemeenschap en daarom gevlucht uit Venezuela. Hij had onlangs een verblijfsvergunning gekregen en woonde pas sinds kort aan de Hogendijk in Zaandam. Daar werd zijn lichaam in de nacht van 19 op 20 januari aangetroffen. Er is sprake van een misdrijf.



Update onderzoek Assen

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland geeft vanavond de laatste stand van zaken in het onderzoek naar de gestolen goudschatten uit het Drents Museum op 25 januari. Er is besloten dat de drie verdachten voorlopig vast blijven zitten, maar waar is de buit?



Verder aandacht voor een dreigbrief en explosie op een verkeerd adres in Hoorn en bewakingsbeelden van diverse misdrijven.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 februari 2025 om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO2