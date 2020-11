Opgroeien onder hoogspanning in EOdoc 'Skies Above Hebron'

Marwaan, Anas en Amer zijn drie Palestijnse jongens die opgroeien in de oude stad Hebron, op de Westelijke Jordaanoever. In deze grote Palestijnse stad is een Joodse nederzetting die wordt beschermd door IsraŽlische soldaten.

Gedurende een aantal jaar volgden filmmakers Esther Hertog en Paul King de jongens, Amer, Anas en Marwaan. Hoe is het om op te groeien in een plaats waar je bewegingsvrijheid zowel fysiek als mentaal wordt beperkt en je altijd in de gaten wordt gehouden door soldaten en kolonisten? 'Skies above Hebron' is geselecteerd voor de IDFA Competition for Kids & Docs.

'Skies Above Hebron' geeft een bijzonder beeld van hoe drie jonge Palestijnse jongens zich staande houden in een samenleving die onder constante hoogspanning staat.

Anas en Amer

Amer is gek op duiven, jaloers kijkt hij de vogels na die overal heen kunnen vliegen. Zijn broertje Anas en hij hebben die bewegingsvrijheid niet. Samen houden ze duiven op het dak van hun ouderlijk huis, dat grenst aan het huis van een kolonist. De jongens worden vanuit uitkijktorens constant in de gaten gehouden door de Israëlische soldaten. Het gebeurt regelmatig dat de soldaten aan de deur staan omdat er een kolonist uit de buurt heeft geklaagd over de jongens.

Marwaan

Marwaan woont ook naast een Israëlische kolonie en heeft daardoor niet de mogelijkheid om zomaar overal heen te gaan. In de straat waar hij woont is een checkpoint waar regelmatig rellen zijn tussen de stenengooiers en soldaten. Marwaan filmt heel veel zodat hij altijd bewijs heeft van wat er is gebeurd. Tijdens de opnames zie je Marwaan veranderen van een kleine jongen die zijn vader aanbidt en in alles volgt, opgroeien tot een jongeman die ook oog heeft voor andere zaken dan het langslepende conflict.

Psychologische druk

EODocs hoofdredacteur Margit Balogh: ''Skies above Hebron' is een 'coming of age' verhaal dat laat zien wat het met kinderen doet als ze gedurende hun gehele kindertijd geconfronteerd worden met de gevolgen van politieke beslissingen waarop zij geen enkele invloed hebben. De psychologische druk die permanent om deze kinderen heen hangt maakt de jongens tot wie ze nu zijn. Gewelddadige escalaties kunnen nooit een oplossing zijn voor het probleem maar begrijpen hoe en waarom het ontstaat kan wel het begin zijn van structurele veranderingen.'

Credits:

Een DOXY productie i.s.m. EO docs, met steun van het NPO-fonds. Regie: Esther Hertog, Paul King. Montage: Ruben van der Hammen. Sounddesign en Mixage: Marc Lizier en Paul Gies. Producenten: Janneke Doolaard, Sylvia Baan, Harmen Jalvingh. Eindredactie EOdocs: Margit Balogh.

'2Doc IDFA Primeur', woensdag 25 november om 22.25 uur bij de EO op NPO 2.