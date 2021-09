Openhartige gesprekken met o.a Danny Vera, Griet Op de Beeck, Geert Mak en Boef in 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

In alweer het vierde seizoen van 'De Geknipte Gast' komen verschillende bekende Nederlands langs in de kapperstoel bij Eus. Hij praat met zijn gasten over het leven, hun carrière en alles wat daarbij komt kijken.