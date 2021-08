'Op weg: Hunebed Highway' naar het Rensenpark

Op vrijdag kan je nogmaals kijken naar 'Op weg: Hunebed Highway'. Carrie ten Napel volgt in vier afleveringen de Hunebed Highway N34, de Route 66 van Drenthe.

De N34 loopt grotendeels door het Hondsrug-gebied. In de derde aflevering ontdekt Carrie meer over deze Hondsrug en de ijstijden die aan het ontstaan vooraf gingen. Met vader Evert gaat Carrie naar Haantjeduin, het hoogste punt van de Hondsrug. Ook neemt Evert haar mee naar het Rensenpark, de vroegere dierentuin van Emmen. En zoals elke aflevering gaat Carrie ook deze uitzending langs bij een hunebed. In Zuidlaren, bij het molenmuseum, neemt Carrie een kijkje bij de ambachtelijke houtzagerij. Tot slot mag ze kanoën over de Hunze, tot een aantal jaar geleden een grauwe sloot, maar nu een prachtig meanderend riviertje.

'Op weg: Hunebed Highway', vrijdag 20 augustus om 19.20 uur op NPO 2.