Op naar aflevering 100 van 'Verborgen Verleden'

Tijdens alweer het 14e seizoen van de NTR-serie 'Verborgen Verleden' zal ook de 100e aflevering worden uitgezonden. Al honderd keer heeft de kijker dan kunnen zien hoe een kleine familiegeschiedenis de grote geschiedenis raakt; hoe thema's als de Tweede Wereldoorlog, het koloniale verleden of migratie invloed hebben op generaties erna.

Koningen en keizers trokken langs, maar ook bedelaars en vondelingen, militairen, prostituees en straatmuzikanten.

Vanaf 9 januari zien we hoe dat zit met de familiegeschiedenissen van Ronald de Boer, Simone Kleinsma, Geert Mak, Rifka Lodeizen, Diederik Ebbinge, Merel Westrik, Danny de Munk en Paul de Leeuw. Er vinden in binnen -en buitenland ontmoetingen plaats met schuinsmarcheerders, kunstenmakers, geleerden, vechtersbazen en heuse verzetshelden. In het kielzog van Johan van Oldenbarnevelt wordt het Binnenhof bezocht, met een silhouetteur het Rijksmuseum en vanaf Texel vertrekt een oorlogsvloot in de hoop die verdomde Engelsen te verslaan. En had Ronald de Boer het Nederlands elftal nou eigenlijk voor 'Die Mannschaft' moeten verruilen?

De aflevering met Simone Kleinsma, de vierde in deze reeks, is de 100ste. De serie start op 9 januari met Ronald de Boer.

'Verborgen Verleden' is gebaseerd op het Britse format 'Who do you think you are?' en wordt geproduceerd door BlazHoffski onder eindredactie van de NTR. Ook wordt gebruik gemaakt van de expertise van het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis en de Nederlandse archieven en musea. Verborgen verleden was voor het eerst te zien in 2010.

Tijdens de serie verschijnen achtergrondverhalen bij de afleveringen, verzorgd door het CBG I Centrum voor familiegeschiedenis.

'Verborgen Verleden', vanaf zaterdag 9 januari t/m 27 februari om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.