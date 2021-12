Op Eerste kerstdag 'Wende's Kerstkaleidoscoop' bij de NTR

Na een succesvolle samenwerking tijdens de Uitmarkt 2020 slaan Wende en de NTR opnieuw de handen ineen voor een wervelende tv-show. Ditmaal op eerste kerstdag: 'Wende's Kerstkaleidoscoop'.

In deze contrastrijke, existentiële show brengt Wende de magie van Kerst op een bijzondere manier tot leven. Verpakt in een intrigerende, zorgvuldig gecomponeerde show die laveert tussen televisie, film, theater en concert. Vol ontdekkingen en ontmoetingen met artiesten uit verschillende werelden, waaronder Di-rect, S10, Elise Schaap, Froukje, de Nederlandse Opera, Steef de Jong, Amsterdam Sinfonietta, Gallowstreet en Dimitri Verhulst. Met deze show wordt Kerst het culturele markeermoment van 2021.

Met deze kaleidoscoop wil Wende het kerstfeest vatten in zijn kern: als het feest van licht, de tijd van contemplatie en verwachting. Maar ook als het feest dat gaat over verbinding met familie en vrienden, en tegelijkertijd over eenzaamheid en loslaten.

Het programma ontroert en vermaakt, biedt hoop, confronteert en laat daarbij de rijkdom van het Nederlandse cultuurlandschap zien. Een avond van unieke samenwerkingen, een avond waarin de instrumenten en artiesten centraal staan, en een avond die je terugbrengt naar je kindertijd waarin je vol verwondering, opwinding en betovering wacht op het moment dat de lichtjes in de boom gaan branden. Laat je verrassen door Elise Schaap die ‘Zeur niet’ zingt met Amsterdam Sinfonietta, Steef de Jong die op zijn manier het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes vertelt, Dimitri Verhulst die een speciale kerstbrief voorleest, Wende die voor deze speciale gelegenheid een duet vormt met Froukje en nog veel meer.

Over 'Wende’s Kaleidoscoop'

Sinds 2018 cureert Wende in theater Carré Wende’s Kaleidoscoop: een wervelende avond vol bijzondere artiesten en kunstenaars. De eerste editie in 2018 overrompelt artiesten en publiek. Editie 2019 was binnen het uur uitverkocht. En in 2020 werden drie uitverkochte avonden vanwege de pandemie in samenwerking met de NTR en de Uitmarkt in snel tempo vertaald naar een vernieuwende televisieavond voor NPO 2. Kijkers, pers en artiesten waren lovend over deze uitzending, en verbluft over de rijkdom van het Nederlandse cultuurlandschap. Genoeg reden voor deze nieuwe kaleidoscoop, een die Kerst het culturele markeermoment van 2021 maakt!

Wende is één van de meest veelzijdige artiesten in Nederland. Ze gaat van pop naar elektronisch, naar jazz en klassiek, en combineert deze muziekstijlen al jaren in grensverleggende interdisciplinaire voorstellingen. Haar prijzenkast weerspiegelt die diversiteit; ze won een Edison in bijna elke categorie en werd als actrice genomineerd voor een Gouden Kalf.

'Wende’s Kerstkaleidoscoop', zaterdag 25 december om 21.45 uur op NPO 2. Herhaling op dinsdag 28 december om 13.20 uur op NPO 2.