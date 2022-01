Op 1 januari speelt het Nederlands Blazers Ensemble haar 50ste Nieuwjaarsconcert

Het Nederlands Blazers Ensemble speelt op 1 januari traditiegetrouw haar Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw van Amsterdam. En dit jaar zelfs voor de 50ste keer! Dit is ook het thema van dit jaar: 50 jaar Nieuwjaarsconcert.

Vanwege de geldende RIVM-maatregelen kan het trouwe publiek zich niet verzamelen in het Concertgebouw. Maar dit mag de pret niet drukken. Want ook daarvoor heeft het NBE een alternatief bedacht. Dit jaar mag het publiek namelijk voor een deel bepalen wat er gespeeld wordt tijdens het concert. Zo werd 'Drowning by numbers' uitgeroepen tot publieksfavoriet in ronde 1: De Klassiekers! Emma Wortelboer leidt het programma in en luidt het ook weer uit.

Om dit gouden jubileumconcert extra luister bij te zetten, zijn op NBE.nl achttien video's van absolute NBE-toppers uit Nieuwjaarsconcerten door de jaren heen te bekijken. Want wat hebben de ruim 20 topmusici de afgelopen jaren veel thema's tot leven laten komen. Van 'Lang zullen we ronddraaien' tot 'Roll over Beethoven'. Wie denkt aan mannen in ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet.

Op Nieuwjaarsdag blazen de Blazers het publiek vol overgave, feestelijk, vol verrassing, verrukking en ontroering het nieuwe jaar in. Dit doen ze met jonge talenten en muzikanten uit dichtbije en verre streken. Ook dit jaar nodigen de Blazers jongeren tot en met 18 jaar uit om een stuk te schrijven met als thema 'Laat je horen'. Er zijn nauwelijks regels, alles mag en alles kan zolang je het maar zelf verzonnen hebt. Rappers, violisten, blazers, drummers, toetsenisten, singer-songwriters: iedereen kan meedoen. Zondagavond maakte het NBE de winnaars bekend:

Jet Alink (17) uit Bilthoven.

Moïse en Cécile Vermeer (10 en 12) uit Rotterdam.

Femke Schram (16) uit Balk (Friesland).

Het nieuwjaarsconcert van het NBE is zaterdag 1 januari 2022 om 19.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.