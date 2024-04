Oorlogstoerisme in Afghanistan en Somalië in 'Danger Zone'

Waarom zou je als toerist naar een oorlogsgebied afreizen? In 'Danger Zone' reist regisseur Vita Maria Drygas mee naar Kabul en Mogadishu en werpt een blik op het relatief onbekende fenomeen oorlogstoerisme.

De Amerikaanse Rick Sweeney kon niet in militaire dienst en besloot als alternatief War Zone Tours op te richten en zijn eigen tours naar landen als Somalië en Afghanistan te organiseren.

In 'Danger Zone' reist Regisseur Vita Maria Drygas met Eleonora mee naar Kabul, die een geweer afschiet en haar Birkenstocks inruilt voor legerlaarzen om de perfecte oorlogs-selfie te maken. Ook volgt ze Andrew en AJ tijdens hun bezoek aan Mogadishu. We zien hoe het tweetal rockmuziek afspeelt in hun gepantserde voertuig, terwijl ze langs talloze kapotgeschoten huizen rijden.

Eleonora, AJ en Andrew zijn de mensen die graag duizenden dollars uitgeven aan uitstapjes naar de gevaarlijkste conflictgebieden ter wereld. Hen wordt actie aan de frontlinie beloofd, met echte munitie, veldslagen en gevaar. Ze hopen een rauwe wereld te vinden, maar zijn zich maar nauwelijks bewust van de levensbedreigende situaties waar zij zich vrijwillig in begeven.

'Danger Zone' laat zien hoe oorlog een luxeproduct is geworden dat gekocht en verkocht kan worden. En hoe deze vorm van toerisme zorgt voor een botsing tussen twee heel verschillende werelden: de naar spanning zoekende toeristen en de mensen die gevangen zitten in het conflict.

'Danger Zone', maandag 15 april om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 2.