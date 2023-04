'Onze Boerderij in Europa' op Jersey en in Frankrijk

De jonge melkboer Jouke uit Friesland wordt in het vorige seizoen van Boer zoekt vrouw stapelverliefd op Karlijn, een boerendochter uit Noord-Brabant. Ondanks dat ze verschillende levens leiden, willen ze graag een toekomst opbouwen met elkaar.

Maar hoe die toekomst eruit moet komen te zien, dat weten ze nog niet helemaal. En is dat in Nederland of misschien wel ergens anders? Jouke heeft de laatste jaren geïnvesteerd in Jersey koeien, een ras dat efficiënter melk produceert en zorgt voor minder uitstoot, waardoor je er ook meer in aantallen mag houden op de boerderij.

Samen met Yvon en Bertie gaan Jouke en Karlijn naar, hoe kan het ook anders, het eiland Jersey. Daar ontmoeten ze de neven Phil en Matthew, die samen een melkveehouderij en een akkerbouwbedrijf runnen. De koeien die de befaamde Jersey melk produceren grazen en bereiden de grond voor zodat er een perfect oppervlak gecreëerd wordt om de Jersey aardappel te poten. Een paar maanden later worden de inmiddels beroemde aardappelen handmatig geoogst. Jouke en Karlijn maken op unieke wijze kennis met het eiland waar de koeien van Jouke vandaan komen.

Daarna vertrekken ze naar het land waar Jouke erg van houdt: Frankrijk. Vanwege de gunstige grondkosten en de minder strenge regelgeving lijkt het Jouke een ideaal land om een boerderij te starten. Ze ontmoeten er de Nederlandse broers Ruben en Siep die een boerderij runnen met akkerbouw en melkvee. Zij nemen het stel mee in het runnen van een boerderij in Frankrijk als Nederlandse jonge boeren. Wat zijn nu echt de voordelen en nadelen van dit land?

'Onze Boerderij in Europa', zondag 30 april om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.