'Onze Boerderij in Europa': boerin Michelle in Denemarken

Het leven van de boer is het afgelopen jaar volledig op z'n kop gezet, niets is meer zoals het was. Vraag aan een willekeurige boer hoe die de toekomst ziet en ze zullen je doorgaans het antwoord schuldig blijven.

In het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij in Europa' trekt Yvon Jaspers met een aantal 'Boer Zoekt Vrouw-'stellen per camper door ons omringende landen. Op zoek naar inspiratie bij collega boeren. Hoe doen zij het? Hoe overleven zij in deze bewogen tijd? En kunnen onze boeren daar iets van leren? In een straal van 1000 kilometer om ons heen valt veel te zien en te leren. Yvon Jaspers: 'Hoe wij ons eten produceren gaat ons allemaal aan. Klimaat en natuur houden niet op bij de landsgrenzen.'

Aflevering 3: champignonkweker Michelle en Maarten in Denemarken

In aflevering 3 (donderdag 25 maart) stappen champignonkweker Michelle en haar Maarten in de camper voor een roadtrip. Op liefdesgebied kan het niet beter voor ze, maar op werkgebied heeft Michelle een moeilijk jaar gehad. Het leiding geven aan een groot familiebedrijf eist z’n tol. Yvon neemt Michelle en Maarten mee naar een bijzondere plek op het eiland Sjaelland. Hier staat een boerderij waar alles gebaseerd is biologisch dynamische landbouw. Alle beslissingen worden genomen in harmonie met de natuur en respect voor dieren. Ook komen er mensen vanuit heel Europa om op deze boerderij mee te werken of juist tot rust te komen. Wellicht dat Michelle, die op zoek is naar balans in haar leven, hier inspiratie kan op doen?

Ook ontmoeten ze de stoere melkveehouder Ingrid. Zij komt uit een grote boerenfamilie en wilde altijd al boerin worden. Maar als haar oudste broer het bedrijf overneemt, besluit ze in Denemarken haar boerendroom vorm te geven. De afgelopen 25 jaar heeft Ingrid gewerkt aan een in haar ogen ideaal bedrijf. Ze heeft fulltime een medewerker in dienst en de stal is voorzien van allerlei technische snufjes die haar helpen om de koeien zo goed mogelijk te verzorgen. Ingrid neemt Michelle mee in het vrouwelijk ondernemerschap in een mannenwereld.

Krijgt Michelle in Denemarken inspiratie voor haar eigen toekomst?

'Onze Boerderij in Europa', donderdag 25 maart om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.