'Onze Boerderij': de winter van boer Riks in Canada

Vorig seizoen werd het Yvon Jaspers in 'Onze Boerderij' wel duidelijk dat het boerenleven niet altíjd zo romantisch is als dat het lijkt.

Nog nooit zagen we zoveel boeren als de laatste tijd in het nieuws en op de snelweg met hun trekkers onderweg naar het Malieveld. Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee we in ons land houden. De vraag die bij veel boeren dagelijks door het hoofd speelt is: hoe nu verder? Op die vraag zoekt Yvon het antwoord in de derde reeks 'Onze Boerderij'.

Aflevering 2: De winter van boer Riks in Canada

Yvon wil meer te weten komen over de Jerseymelk die haar eigen koe Suus geeft. Van Jan Dirk en Peter hoort ze dat deze melk zeer geschikt is om kaas van te maken. Ook vertellen Jan Dirk en Peter over de enorme ommezwaai die ze als boeren hebben gemaakt toen ze veertien jaar geleden besloten geen antibiotica meer bij hun vee te gebruiken en op een natuurlijk efficiënte manier te gaan werken.

In de vorige aflevering maakten we kennis met de familie Harkink. Yvon praat nu met ze verder over hun plannen en hoort hoe Ronald hulp kreeg van een agrarisch coach toen hij even niet meer wist hoe hij verder moest. Voor zoon Luuk van 13 jaar is het al jarenlang duidelijk; hij zal boer worden en het familiebedrijf voortzetten, waar ter wereld dat bedrijf ook mag staan.

Vorig jaar vertelde de Canadese boer Riks, bekend van 'Boer zoekt Vrouw', over de ziekte en sterfte onder zijn koeien. Hij ging op zoek naar de oorzaak en al gauw stuitte hij op het winterrantsoen van het vee. Zijn vermoeden was dat de resten bestrijdingsmiddelen en het genetisch gemodificeerde maïs in het voer de koeien ziek maakte. Hij neemt een groot besluit om het voer van zijn koeien grotendeels zelf te gaan verbouwen zodat hij niet langer afhankelijk is van aangekocht voer. Yvon hoort via een video-belverbinding dat hij erg goed nieuws heeft: op wonderbaarlijke wijze is zijn veestapel weer gezond en Riks en zijn vrouw Nicole hebben alle vertrouwen in de nieuwe weg die ze ingeslagen zijn.

