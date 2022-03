Ontwikkelingen rond overval op realityster Mark Gillis in 'Opsporing Verzocht'

Maandag werden in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant voor het eerst beelden getoond van de zeer gewelddadige overval op reality-ster Mark Gillis. Gillis - bekend van het programma 'Massa is Kassa' - werd 7 november door drie mannen overmeesterd voor zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer.

Op de beelden is duidelijk te zien hoe hij daarna werd getaserd en onder andere tegen zijn hoofd is geschopt. In Opsporing Verzocht straks uitgebreid aandacht voor alle sporen naar de drie daders, een interview met Gillis en de ontwikkelingen in het onderzoek de afgelopen dag.

Uitgaansgeweld in Arnhem

De politie zoekt vier jonge mannen die, op de eerste zaterdag dat er weer kon worden uitgegaan, een vriendengroep ernstig heeft mishandeld. Dat gebeurde op zaterdag 26 februari op een parkeerplaats in het centrum van Arnhem. Een 37-jarige man liep daarbij een gebroken heup op. In de uitzending wordt een reconstructie van de confrontatie getoond, en vertelt het slachtoffer hoe extreem de gezochte mannen reageerden.

Man rookt rustig een sigaretje na het plegen van straatroof

De politie van Eindhoven is op zoek naar een gewapende straatrover die 10 oktober een voorbijganger in het centrum een wapen op de buik zette. Op bewakingsbeelden is te zien dat de verdachte nog rustig een sigaretje rookt, vóór hij er in zijn auto vandoor gaat.

Daarnaast wordt gevraagd om tips over onder andere een voetbalrelschopper in Maastricht, een man die extreem agressief reageerde bij een verkeersruzie in Groningen en twee oplichters die diverse bouwmarkten hebben bezocht.

De uitzending van 'Opsporing Verzocht' van dinsdag 22 maart was overigens uiterst effectief. Vanavond wordt meer gemeld over diverse aanhoudingen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 29 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.