Ontdek wat Videoland streamt in februari

Deze maand heeft Videoland een waanzinnige line-up klaarstaan! Zoals het zesde seizoen van 'De Jacht Op De Mocro-Maffia', waarin verhalen uit de wereld van de georganiseerde misdaad worden blootgelegd.

En alsof dat nog niet genoeg is, begint de zoektocht naar ware liefde in 'De Golden Bachelor'. Maar ook voor de liefhebbers van psychologische drama's is er 'De F*ckulteit', waar machtsverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag centraal staan. Toch behoefte aan iets luchtigers? De complete 'Bridget Jones' trilogie zorgt voor een flinke dosis humor en romantiek.

Highlights februari

'De Break-Up Club'

1 februari

De geslaagde dertiger Dylan biedt met zijn vriend Mick een unieke service aan: hij beëindigt voor klanten hun romantische relaties. Het is ideaal voor mensen die geen zin hebben in conflicten en drama. De onderneming, de Break-Up Club, is zo succesvol dat het de aandacht trekt van journaliste Zoë. Zij gaat op onderzoek uit, niet wetende dat Dylan ook is ingehuurd om haar relatie te beëindigen.

'Pretty Woman'

1 februari



'She walked off the street, into his life and stole his heart.'

De rijke zakenman Edward neemt het hoertje Vivian mee naar zijn hotel. Hij is zo van haar gecharmeerd dat hij haar voor zijn hele verblijf in Los Angeles inhuurt. Ze leren veel van elkaar. Edward hoe hij een beter mens moet zijn en Vivian hoe ze zich als een dame moet gedragen. Ze worden verliefd op elkaar, maar een relatie tussen hen is natuurlijk onmogelijk..... of niet?

'Parasite'

3 februari

'Act like you own the place.'

Ki-taek en zijn werkloze familie verkeren in geldnood. Ze leven in een krappe en duistere woning zonder toegang tot wifi. Zijn kinderen besluiten op een dag om een diploma te vervalsen zodat zoon Ki-woo de privéleraar van Da-hye, dochter van de rijke familie Park, kan vervangen. Wanneer Ki-woo in de wereld van de rijke familie belandt, maakt hij van zijn nieuwe positie misbruik om ook zijn gezinsleden aan een baan te helpen. Wanneer het plan lijkt te slagen, volgt een verrassing.

'Parasite' won 4 oscars, waarvan onder andere Best Motion Picture.

'Winter Vol Liefde De Reünie'

4 februari 22.00 uur

In deze speciale reünie-aflevering van ‘Winter Vol Liefde' blikt presentator Leonie ter Braak samen met de deelnemers terug op het afgelopen seizoen. Hoe gaat het enkele maanden later in de liefde, met hun partners en alle singles? Wie zijn er nog samen, welke losse eindjes moeten er nog opgelost worden en hoe kijkt iedereen terug op dit grote liefdesavontuur in de sneeuw?

'De Jacht Op De Mocro-Maffia' S6

5 februari

In 'De Jacht op de Mocro Maffia' reist John van den Heuvel naar Dubai en Ierland om het Superkartel bloot te leggen, geleid door de Ierse Kinahan-clan, Camorra-baas Imperiale, Rico de Chileen, 'Noffel' en Taghi.

Maar er is nog een lid van dit Superkartel dat we nog niet kennen: in Sarajevo, Bosnië, ontmoet John Edin Gagacin, de leider van het levensgevaarlijke 'Tito & Dino'-kartel. Hoe weet deze onaantastbare drugscrimineel steeds te ontkomen? Ondertussen leidt een gestolen lading van 1400 kilo cocaïne tot de opkomst van een nieuwe generatie nietsontziende criminelen, die een golf van geweld veroorzaken in Nederland en België.

'De Golden Bachelor'

13 februari

De 74-jarige ondernemer Gerard is 'De Golden Bachelor'. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert, behalve een dame om zijn leven mee te delen. In het romantische Toscane ontmoet hij, onder toeziend oog van Chantal Janzen, 17 vrijgezelle vrouwen die allemaal het hart van Gerard willen veroveren. Tijdens dates en activiteiten, zoals een dragonboat-race, een wijnproeverij en een mountainbike-rit leren Gerard en de dames elkaar steeds beter kennen. Maar met wie heeft Gerard uiteindelijk de ‘chemie’, waar hij zo naar verlangt?

De Videoland Original 'De Golden Bachelor' is vanaf 13 februari wekelijks te streamen bij Videoland.

'H3L' S7

17 februari

Welkom terug op het Keizer Vijzels College, waar niets is wat het lijkt en alles nét wat te hard escaleert. Terwijl Rox haar draai probeert te vinden op school nu haar vrienden zijn geslaagd, raakt ze bevriend met Valentina, de nieuwe weerbaarheidstrainer die al snel haar masker laat zakken. Wat begint als een veilige haven voor meiden verandert in een gevaarlijk spel, helemaal als derdeklasser Emily verdwijnt...

De Videoland Original 'H3L' is vanaf 17 februari iedere schooldag te streamen bij Videoland.

'De F*ckulteit'

21 februari

Advocate Anouk Boone wordt de jongste kandidaat-partner ooit bij haar kantoor. Al snel gaan er verhalen rond over hoe zij deze positie bereikt zou hebben. Tijdens haar studie had ze namelijk een affaire met de flamboyante professor Hartman. Als er in de storm van #MeToo allerlei klachten opduiken over Hartmans grensoverschrijdende gedrag, krijgen Anouks herinneringen aan hem een andere lading.

De cast bestaat uit onder andere Julia Akkermans, Fedja van Huêt, Stephanie van Eer, Hajo Bruins, Roeland Fernhout, Mingus Dagelet, Anniek Pheifer en Nazmiye Oral.

De Videoland Original 'De F*ckulteit' is vanaf 21 februari te bingen bij Videoland

'The Real Housewives of Amsterdam S3: De Reünie'

13 februari

‘The Real Housewives of Amsterdam’ is terug met een derde seizoen van de Videoland Original waarin zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse High Society gevolgd worden. Cherry-Ann, Djamila, Kimmylien, Maria, Tamara, Deborah en Angela zijn te zien in deze reeks vol humor, drama en verrassende wendingen.

Na dit enerverende seizoen van 'The Real Housewives of Amsterdam' vol glitter, glamour, gossip en drama blikt Carlo Boszhard, samen met de Housewives, terug tijdens de reünie-aflevering. Sluit de vriendinnengroep vrede met elkaar of laait het vuur verder op?

De reünie van 'The Real Housewives Of Amsterdam' seizoen 3 is vanaf 13 februari te streamen bij Videoland.

'The Hunger Games'

Vanaf 1 februari is de totale originele 'Hunger Games' filmreeks te streamen bij Videoland! Katniss Everdeen, een jonge vrouw die in een dystopische toekomst gedwongen wordt deel te nemen aan de wrede hongerspelen, wordt gevolgd in haar strijd tegen het Capitool. Terwijl ze vecht tegen de onderdrukking van de districten, groeit ze uit tot een symbool van hoop en opstand.

'Bridget Jones Trilogie'

De Bridget Jones trilogie volgt de charmante en onhandige Bridget Jones terwijl ze door de ups en downs van het leven navigeert. Van haar dagboekavonturen en liefdesperikelen in 'Bridget Jones's Diary', tot hilarische misverstanden in 'The Edge of Reason', en onverwachte wendingen in 'Bridget Jones' Baby'. Deze feel good trilogie is een ware klassieker voor de romkom-fan!

De complete filmreeks is vanaf 1 februari te streamen bij Videoland.