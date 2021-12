Ontdek het december-menu van The HISTORY Channel

Moderne technologie stelt ons in staat om ongelooflijke constructies te bouwen, zoals enorme schepen, gigantische wolkenkrabbers en kolossale bruggen. Maar met een enorme omvang komt een enorm risico, en als er iets misgaat, dan gaat het ook goed mis.

'When Big Things Go Wrong' onderzoekt de catastrofale gevolgen van enkele van ‘s werelds ergste technologische rampen die op video zijn vastgelegd. Elke aflevering toont schokkende beelden, van instortingen tot botsingen, om de schokkende antwoorden te onthullen op de vraag: wat is er gebeurd? Met behulp van innovatieve beelden, ooggetuigenverslagen en deskundige kennis, ontrafelt de serie het mysterie achter deze destructieve momenten en hun blijvende impact op de wereld.

WHEN BIG THINGS GO WRONG

Vanaf 17 december op vrijdag om 20.30 uur

WILLIAM SHATNER MEETS ANCIENT ALIENS

Vanaf 27 december op maandag om 21.25 uur

In deze bijzondere, twee uur durende speciale aflevering - 'William Shatner Meets Ancient Aliens' – stelt Shatner tot nadenken stemmende vragen aan de toonaangevende experts van het programma. Ancient Astronaut- theoretici Giorgio Tsoukalos, Erich von Däniken, David Childress, William Henry en Linda Moulton Howe zullen worden vergezeld door de voormalig onderzoeker van het Britse Ministerie van Defensie Nick Pope, raketwetenschapper Dr. Travis Taylor, theoretisch fysicus Dr Michio Kaku en religieuze geschiedenisexperts Rabbi Ariel en Bar Tzadok en dominee Michael Carter. Ze zullen van alles onderzoeken; van de menselijke oorsprong tot baanbrekende archeologische vondsten, nieuwe inzichten in de kosmos en de mogelijkheid dat we niet alleen zijn in het universum. 'William Shatner Meets Ancient Aliens' wordt gevolgd door Ancient Aliens Top Ten.

STORAGE WARS

Vanaf 21 december op dinsdag om 21.25 uur

Veilingen van opslagruimtes zijn de nieuwste en grootste onaangeroerde bron voor verborgen schatten. Opportunistische individuen bieden op niet-opgeëiste eigendommen in de hoop iets van veel waarde te vinden. Welkom bij Storage Wars. In deze schattenjacht variëren bieders van twintigers die uit zijn op plezier en avontuur - bereid om alles te zeggen of te doen om te winnen - tot man-en-vrouwteams die snel en veel geld willen verdienen... En ze zijn allemaal voorbereid op een flinke portie drama. De bieders moeten beoordelen of ze denken dat een product een bod waard is, en hoeveel ze maximaal willen bieden. In elke op zichzelf staande aflevering van Storage Wars gaan mensen naar opslagruimtes en wachten ze vol spanning op het moment dat ze ontdekken wat er zich achter de deur bevindt. (24x30”)

HISTORY'S GREATEST MYSTERIES WITH LAURENCE FISHBURNE

Vanaf 8 november iedere maandag om 20.30 uur

'History’s Greatest Mysteries' is een serie specials die de bekendste mysteries ter wereld onderzoeken en alles wat we erover weten betwisten. De serie, verteld en gepresenteerd door Emmy Award®-winnaar Laurence Fishburne, duikt moedig in een breed scala van enkele van de meest historisch belangrijke mysteries van de afgelopen tijd. In een visueel verbluffende weergave zal dit seizoen proberen de waarheid achter de mysterieuze Bermudadriehoek te ontdekken: waarom blijven er schepen in dit onverklaarbare stukje oceaan verdwijnen? De serie bekijkt ook andere even boeiende mysteries, zoals de dood van krijgskunstenaar Bruce Lee, het verborgen verleden van Harry Houdini en de schokkende en controversiële theorieën over de vermeende ontsnapping van Adolf Hitler. History’s Greatest Mysteries onthult gloednieuwe informatie over enkele van de beroemdste en meest raadselachtige hoofdstukken uit de geschiedenis.

Aflevering 1 - Expedition Bermuda Triangle; Aflevering 2 - Hunting Hitler’s U-Boat; Aflevering 3 - Houdini’s Lost Diaries; Aflevering 4 - The Death of Bruce Lee.