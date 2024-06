Ontdek het aanbod van National Geographic in juni

In het nieuwe seizoen van 'Uncharted' gaat chef-kok Gordon Ramsay op een culinair avontuur rond de wereld. Hij begint zijn reis in het prachtige Petra, waar hij de Jordanese koninklijke familie verrast met zijn kookkunsten.

Vervolgens trotseert hij de adembenemende Cliffs of Moher in Ierland, waar hij lokale gerechten ontdekt en bereidt. Ook verkent hij de verborgen keuken van Cuba, waar hij de geheimen van de Cubaanse gastronomie onthult. In de Florida Keys duikt hij naar steenkrabben om een uniek gerecht te creëren. Ten slotte waagt hij zijn leven aan de rotsachtige kusten van Galicië in Spanje, waar hij zeepokken verzamelt voor een uniek gerecht. Elk avontuur brengt nieuwe culinaire inspiratie en uitdagingen voor Ramsay, terwijl hij de wereld rondreist op zoek naar de meest unieke smaken en ervaringen.

UNCHARTED S4

Vanaf 22 juni, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW

CONSTRUCTION FAILS

In 'Construction Fails' duiken we diep in de wereld van bouwfiasco's, waar elk moment van onoplettendheid tot grote gevolgen kan leiden. Deze show onderzoekt de meest spraakmakende ongelukken, onthult wat er misging en analyseert hoe de ramp voorkomen had kunnen worden. Met een mix van live beelden en computergestuurde-animatie worden bekende rampen, zoals de brand in de Notre Dame en de instorting van de Georgia Dome, grondig onderzocht. 'Construction Fails' geeft een onthulling op wat er gebeurt wanneer dingen drastisch misgaan in de bouwwereld.

Vanaf 27 juni, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

EUROPE FROM ABOVE S6

De serie 'Europe From Above' neemt je mee op spectaculaire luchtreizen en onthult de meest opmerkelijke regio's van Europa zoals ze nog nooit eerder zijn gezien. Van een recordbrekende bootlift aan de Poolse Rivièra tot een spectaculaire nieuwjaarsparade in Groot-Brittannië. Deze documentaire geeft je een uniek kijkje vanuit de lucht en legt de tradities en innovaties vast. Verken Europa vanuit een bijzonder perspectief en ontdek de verbazingwekkende diversiteit en schoonheid van dit werelddeel.

Vanaf 2 juni, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.