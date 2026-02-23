Onbekend schilderij duikt op in 'Geheimen van het Museum'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 23 februari 2026
In elk museum vind je een verborgen wereld die normaal gesproken niet toegankelijk is voor het grote publiek. Musea openen haar deuren voor een exclusief kijkje achter de schermen. Achter ieder stuk in de schatkamer van Nederland schuilt een uniek verhaal.

Een conservator duikt in een mysterie; in een lade in het depot duikt een onbekend schilderij van een Belgische meesterschilder op. Welk schilderij zou dit kunnen zijn? Medewerkers halen voor het eerst in jaren een uniek kunstwerk van de wereldberoemde Escher uit het depot; een plafond van ruim zeventig vierkante meter. In welke staat is het oude kunstwerk? En een primeur voor het museum; een tentoonstelling die letterlijk van Jan & Alleman is. Iedereen met een echte 'Jan van der Vaart' wordt opgeroepen om met zijn kunstwerk naar het museum te komen.


'Geheimen van het Museum', dinsdag 24 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


NU en STRAKS op tv

  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    01:15
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Winterbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 09:30
    Bing
    06:00
    Tik Tak
  • 09:25
    Open keuken met Sandra Bekkari
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    00:40
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:05
    Xena: Warrior Princess
  • 08:35
    Geen uitzending
    15:30
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:00
    Geen uitzending
    10:20
    De kunstenaar
  • 08:50
    Walker
    01:20
    Wordt aangekondigd
  • 09:30
    The First 48
    02:05
    The Winter King
  • 08:30
    Bachelor in Paradise Australia
    01:45
    Botched
  • 09:00
    Snapped
    01:30
    Family Law
  • 04:02
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:29
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:15
    De Garde van Gert
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 09:05
    Midsomer Murders
    01:05
    Harry Wild
  • 09:20
    Below Deck Sailing Yacht
    01:25
    Grey's Anatomy
  • 09:25
    NOS Journaal
    00:20
    NOS Paralympische Winterspelen
  • 09:30
    Zentijd
    01:00
    Nieuwsuur
  • 09:00
    Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik
    01:35
    First Dates