Onbekend schilderij duikt op in 'Geheimen van het Museum'

In elk museum vind je een verborgen wereld die normaal gesproken niet toegankelijk is voor het grote publiek. Musea openen haar deuren voor een exclusief kijkje achter de schermen. Achter ieder stuk in de schatkamer van Nederland schuilt een uniek verhaal.

Een conservator duikt in een mysterie; in een lade in het depot duikt een onbekend schilderij van een Belgische meesterschilder op. Welk schilderij zou dit kunnen zijn? Medewerkers halen voor het eerst in jaren een uniek kunstwerk van de wereldberoemde Escher uit het depot; een plafond van ruim zeventig vierkante meter. In welke staat is het oude kunstwerk? En een primeur voor het museum; een tentoonstelling die letterlijk van Jan & Alleman is. Iedereen met een echte 'Jan van der Vaart' wordt opgeroepen om met zijn kunstwerk naar het museum te komen.

'Geheimen van het Museum', dinsdag 24 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.