Omroep MAX zendt muziekspecial Liesbeth List opnieuw uit

Zondag 29 maart om 14.00 uur zendt MAX op NPO 1 nogmaals de muziekspecial '70 jaar Liesbeth' uit. Dit in verband met het overlijden van Liesbeth List.

In de uitzending is te zien dat Liesbeth List ter ere van haar 70ste verjaardag de eerste 3 maanden van 2012 met een jubileumtournee het land door ging.

Met haar eigen band neemt Liesbeth List het publiek mee vanaf de jaren 60. Zij zingt nummers van haar vijf helden: Frank Boeijen, Jacques Brel, Edith Piaf, Ramses Shaffy en Mikis Theodorakis. Daarnaast brengt ze een aantal Franse nummers van Edith Piaf ten gehore, zoals Non, je ne regrette rien en Sous le ciel de Paris. Ook vertolkt Liesbeth nummers van Brel: Laat me niet alleen en Een vriend zien huilen. Uiteraard mag Ramses Shaffy niet ontbreken. Met een projectie waarop Ramses Shaffy te zien is, zingt Liesbeth Vivre/Laat me.

'70 jaar Liesbeth', zondag 29 maart om 14.00 uur op NPO 1.