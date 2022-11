Nyck de Vries is te gast in 'Renze op Zaterdag'

Nyck de Vries is volgend jaar naast Max Verstappen de tweede Nederlandse autocoureur in de Formule 1. De 27-jarige Friese autocoureur heeft een vast stoeltje gekregen bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.

De Vries mocht afgelopen seizoen al proeven aan de Formule 1 en maakte veel indruk door direct punten te pakken tijdens zijn debuut op het circuit van Monza.

In een exclusief interview in 'Renze op Zaterdag' kijkt de kersverse Formule 1-coureur terug op het afgelopen seizoen en blikken we vooruit op het nieuwe seizoen, waarin zijn grote droom uitkomt. Natuurlijk vertelt De Vries ook over zijn bijzondere band met Max Verstappen.

Verder zijn Formule 1-analist van ViaPlay Giedo van der Garde en Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort, te gast. Beide heren zijn heel blij met de nieuwste Nederlandse aanwinst in de Formule 1.

'Renze Op Zaterdag', zaterdag 26 november rond 22.40 uur bij RTL 4.