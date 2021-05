NPO Cultuur trapt in meivakantie af met cultuurprogramma's voor kinderen

NPO Cultuur presenteert vanaf mei culturele programma's op de jeugdzenders NPO Zapp en Zappelin. Kinderen maken op laagdrempelige wijze kennis met cultuur: via dans, muziek, beeldende kunst, theater en cabaret.

Vanaf de meivakantie tot en met de zomervakantie op tv bij NPO Zapp en Zappelin, maar ook via podcasts, websites, apps en de social media kanalen van de zenders. De programma’s worden gerealiseerd dankzij het NPO Actieplan Cultuur dat een alternatief podium biedt aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen.

Cultuurprogramma’s voor kinderen

De programmering trapt in mei af met een onlineserie van het Klokhuis: 'Fake It Till You Make It', waarin kinderen praktische tips en voorbeelden krijgen hoe ze zelf theater kunnen maken. Bij NPO Zappelin leren de allerkleinsten van het Rotterdamse gezelschap Xclusiv Company spelenderwijs dansen. Ze maken kennis met verschillende dansstijlen. Op muzikaal gebied ontdekken zij aan de hand van acht bekende popnummers wat voor soorten muziekstijlen er zijn. Voor de oudere kinderen is er op NPO Zapp volop aandacht voor theater. En theatermaker Sarah gaat in een podcast samen met kinderen op zoek naar de waarheid achter een mysterie. Zie voor het complete aanbod het overzicht onderaan dit persbericht.

Open call van 'Het Klokhuis'

In het kader van het NPO Actieplan Cultuur zijn theaterauteurs gevraagd om een Klokhuissketch te schrijven; auteurs die dat nog niet eerder deden, maar het wel willen en kunnen. De afgelopen weken heeft de dramaredactie van 'Het Klokhuis' alle 389 scènes gelezen die door de auteurs zijn ingezonden. Een scène/sketch/lied bij 'Het Klokhuis' is kort, biedt tegengeluid bij de reportages, zet met humor hoofden open, biedt troost, duidt emoties en filosofeert. Uit de ingediende sketches zijn twintig scènes gekozen die worden vergoed.

Programmaoverzicht

Hieronder volgt een overzicht van de programma's die vanaf zaterdag 1 mei op NPO Zapp en Zappelin, online of via podcasts te zien en/of te beluisteren zijn. Meer informatie is te vinden op NPOCultuur.nl, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de NPO Cultuur-nieuwsbrief.

Beeldende kunst

'Moonriders '(VPRO), vanaf 6 juni op NPO Zapp

Als iedereen nietsvermoedend slaapt, stoplichten doelloos knipperen en de maan knettert in de nacht gaan de Moonriders op pad. Kunstenaar Aukje Dekker en haar vrienden -zowel jong als oud- uit de kunstwereld hebben een geheime missie. Lukt het hen om in de nacht een verlaten plein of saaie straat te verrijken met een kunstwerk? Met onder anderen kunstenaars Folkert de Jong, Koen van Mechelen en Narges Mohammad, maar kinderen zijn de baas.

Dans

'Hip hop hop' (KRO-NCRV), vanaf 3 juli op Zappelin.nl, in de Zappelin-app en op het YouTube-kanaal van NPO Zappelin

Kleuters leren van het Rotterdamse gezelschap Xclusiv Company spelenderwijs dansen en maken zo kennis met verschillende dansstijlen.

'Vreemde Eend' (EO), uitzenddatum volgt later, op NPO Zappelin

Deze speelse mix van dans en theater behandelt het actuele thema van angst voor het vreemde en anders zijn op een humorvolle manier. Door SALLY Dansgezelschap Maastricht en Het Laagland.

Muziek

'Apennoten' Pop (KRO-NCRV), vanaf juli op NPO Zappelin

In acht uitzendingen maken kinderen kennis met acht bekende popnummers en de bijbehorende muziekstijlen.

'Peter en de Wolf met The Kik' (KRO-NCRV), uitzenddatum volgt later, podcast op NPO Zapp

De klassieker Peter en de Wolf wordt bewerkt voor een klassiek ensemble met popband The Kik.

Theater

'Fake It Till You Make It' (NTR), vanaf zaterdag 1 mei, online serie op NPO Zapp en 'Het Klokhuis' online

In deze (online) 'Klokhuis'-serie krijgen kinderen praktische tips en voorbeelden hoe ze zelf theater kunnen maken. Hoe speel je een spectaculair gevecht, een intieme zoen of een ranzige kots-scène? Op een indirecte manier wordt zo hun interesse voor het theater getriggerd.

'Sarah's Mysterie' podcast (NTR), vanaf zondag 1 juni, podcast op NPO Zapp

In deze podcastserie schakelt in elke aflevering een kind de hulp in van theatermaker Sarah bij het zoeken naar de waarheid achter een verborgen mysterie dat dit kind niet meer kan loslaten.

'Tori' (AVROTROS), vanaf juni op NPO Zapp

Televisie-adaptatie van de voorstelling 'Tori', een uitbundige mix van fysiek muziektheater, hiphop en graphic novelachtige animaties.

'De Klokhuispodcast' (NTR) vanaf 1 mei, podcast op NPO Zapp

Speciale cultuurafleveringen van de populaire 'Klokhuispodcast', gemaakt door twee theatermakers.

Cabaret

Maak er cabaret van! (Werktitel, NTR), vanaf september op NPO Zapp

Cabaretiers gebruiken leuke, bijzondere en mooie anekdotes van kinderen om er een korte conference van te maken. Deze voeren ze op in het theater voor de kinderen, hun vrienden, familie en als het lukt voor de hele klas.