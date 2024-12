NOS kondigt najaarsprogrammering aan

De NOS zendt in december weer een groot aantal programma's uit waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Nog één keer langs de hoogte- en dieptepunten op het gebied van nieuws en sport.

Natuurlijk proost de NOS ook weer op het nieuwe jaar in het Nationale Aftelmoment, en staat 1 januari in het teken van het Nieuwjaarsconcert en het NK Marathonschaatsen.

Hieronder een overzicht.

NOS SPORTJAAR 2024

De NOS kijkt samen met de hoofdrolspelers terug op de hoogtepunten van een uniek sportjaar voor Nederland. Met speciale aandacht voor de indrukwekkende prestaties van sporters, teams en coaches, en met inspirerende verhalen van de winnaars van het NOC*NSF Sportgala 2024.

Woensdag 18 december

21.28-22.39 uur, NPO 1 en BVN

KERSTTOESPRAAK KONING WILLEM-ALEXANDER

Op Eerste Kerstdag spreekt koning Willem-Alexander vanaf Huis ten Bosch zijn jaarlijkse kerstboodschap uit.

Woensdag 25 december

13.00-13.10 uur, NPO 1 (met gebarentolk: NPO 2) en BVN

17.50-18.00, NPO 1 (herhaling) en BVN (om 18.10 uur)

NOS STUDIO SPORT JAAROVERZICHT 2024

Een terugblik op de sportieve momenten en hoogtepunten van het afgelopen jaar. Met speciale aandacht voor het EK voetbal in Duitsland en de Olympische én Paralympische Spelen in Parijs. Het herbeleven van de indrukwekkende prestaties van Nederlandse sporters en de internationale sportmomenten van 2024 staat hierbij centraal.

Zondag 22 december

18.11-18.52 uur, NPO 1

NOS JEUGDJOURNAAL JAAROVERZICHT 2024

Presentator Milou Stoop blikt vanuit een schoolgebouw in Hilversum terug op het grote en kleine nieuws uit het NOS Jeugdjournaal van het afgelopen jaar. Met een hoofdrol voor kinderen die, als zo vaak in roerige tijden, de lichtpunten voor hun rekening nemen. Zoals kinderen die verbonden waren aan grote nieuwsgebeurtenissen uit 2024, maar ook kinderen die het afgelopen jaar inspirerend en ondernemend zijn geweest voor anderen. Verder is er veel aandacht voor muziek, in het bijzonder voor hét nummer van 2024: ‘Europapa’ van Joost Klein. Ook hier nemen kinderen een hoofdrol, met hulp van ‘Europapa’-producer Tantu Beats.

Zaterdag 28 december

19.20-19.55 uur, NPO 3/Zapp en BVN (maandag 30 december om 16.35 uur)

JAAROVERZICHT NOS JOURNAAL 2024

Overzicht van het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar, zoals de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, de Amerikaanse verkiezingen en de ontwikkelingen rond het nieuwe kabinet-Schoof. Presentator Saïda Maggé vat 2024 samen aan de hand van deze en een groot aantal andere nieuwsonderwerpen. Ook praat ze met mensen die bij enkele van die gebeurtenissen waren betrokken.

Zaterdag 28 december, 20.28-21.38 uur, NPO 1 en BVN (om 21.35 uur)

NOS DE ORANJES IN 2024

Terugblik op de belangrijkste activiteiten van de Oranjes in het afgelopen jaar. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren overal in het land om ontmoetingen en gesprekken met burgers te hebben. Voor het eerst beëdigde de koning een andere premier dan Mark Rutte en 2024 was ook het eerste jaar in het koningschap van Willem-Alexander dat er geen staatsbezoeken aan het buitenland zijn gebracht. Wel werden de Spaanse koning en koningin en de president van Portugal ontvangen. Dit jaar ontstond ook discussie over de ruimte die leden van het Koninklijk Huis hebben om een maatschappelijke functie te vervullen. Dit naar aanleiding van de rol van prinses Laurentien in de afhandeling van de Toeslagenaffaire.

Zaterdag 28 december

20.04-20.40 uur, NPO 2 en BVN (om 21.00 uur)

NOS UIT HET LEVEN 2024

Voor de vijftiende keer brengt de NOS een weemoedige, maar lichtvoetige ode aan bekende en minder bekende mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dione de Graaff richt, voor het eerst, de kleine monumentjes voor hen op. Van Wieteke van Dort tot Johan Neeskens, van Quincy Jones tot Alain Delon, van Dries en Eugenie van Agt tot de vrouw die Nederland in de jaren 70 aan het macrameeën kreeg.

Maandag 30 december

22.23-23.24 uur, NPO 1 en BVN (om 23.10 uur)

NATIONAAL AFTELMOMENT 2024

Live vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum telt de NOS af naar het nieuwe jaar. De hele avond zijn er korte flitsen op NPO 1, maar als middernacht en de nummer 1 van de Top 2000 in zicht komen, is het Nationaal Aftelmoment ook op NPO 2 te zien. De kijker wordt meegenomen langs de mooie momenten die 2024 ook had en het nieuwe jaar wordt ingeluid met vuurwerk en een proost met het publiek. Presentatie: nader bekend te maken.

Dinsdag 31 december

23.50-00.11 uur, NPO 1, NPO 2 en BVN

NOS NIEUWJAARSCONCERT 2025

Het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker staat voor de zesde keer onder leiding van de nu 83-jarige Riccardo Muti. Op de bok in de Gouden Zaal van de Musikverein dirigeert hij de muziek van de Strauss-familie en tijdgenoten. Onder hen – voor het eerst in de geschiedenis van het Nieuwjaarsconcert – ook een vrouw: Constanze Geiger. Van haar wordt de Ferdinandus-wals ten gehore gebracht. Het rechtstreekse commentaar komt voor rekening van Margriet Vroomans.

Woensdag 1 januari 2025

11.09-13.35 uur, NPO 1

NOS SPORT – NK MARATHONSCHAATSEN

Rechtstreeks verslag vanuit Thialf van de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen op kunstijs. Eerst de vrouwen (14.00 uur) en dan de mannen (15.25 uur). De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst. Herbert Dijkstra en Erik Jan Kooiman leveren het commentaar.

Woensdag 1 januari13.46-16.53 uur, NPO 1 (onderbroken door NOS Journaal tussen 13.35 en 13.40 uur)