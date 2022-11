'NOS Jeugdjournaal Extra' over het klimaat

Op de eerste dag van de Klimaatconferentie in het Egyptische Sharm-el-Sheikh onderzoekt het 'NOS Jeugdjournaal' in een extra uitzending hoe het gaat met het klimaat.

Uit een peiling van het 'NOS Jeugdjournaal' blijkt dat zeker drie kwart van de kinderen zich soms zorgen maakt over het klimaat. En 9 op de 10 kinderen vindt dat volwassenen meer moeten doen aan verbetering.

In de uitzending besteedt presentator Annabelle Zandbergen aandacht aan allerlei gevolgen van klimaatverandering. Zo brengt verslaggever Bart Tuinman in Engeland een bezoek aan de 13-jarige Violet. Zij woont in het kustplaatsje Happisburgh dat bedreigd wordt door de snel stijgende zeespiegel en het toenemende extreme weer. De kust brokkelt in zo’n snel tempo af, dat het huis van Violet binnenkort door de zee opgeslokt kan worden.

Maar met nadruk wordt in het 'NOS Jeugdjournaal Extra' ook gekeken naar oplossingen en aanpassingen voor de toekomst. Zoals vernieuwende toepassingen op basis van zonne-energie waaraan op universiteiten in ons land al volop wordt gewerkt. Linne (11) laat haar duurzame woning zien in een klimaatvriendelijke woonwijk in Amsterdam. En Aeyden (11) geeft een rondleiding op zijn ecologische bassischool in Almere.

'NOS Jeugdjournaal Extra Klimaat', zondag 6 november om 19.20 en 19.45 uur bij de NO op Zapp/NPO 3.