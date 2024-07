Nog meer Olympische Spelen in augustus op TV5MONDE

De Olympische Spelen die net als 100 jaar geleden in Parijs worden gehouden vinden plaats van 26 juli t/m 11 augustus 2024. Daarom staan 'Les Jeux Olympiques' ook deze maand centraal op de Franstalige televisiezender op TV5MONDE.

Cinema: 'Paris est toujours Paris'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 1 augustus om 21.00 uur

Een groep Italiaanse supporters komt in Parijs aan om een voetbalwedstrijd bij te wonen. Ze blijven er vierentwintig uur. Elk van hen heeft zijn eigen illusies en maakt zich op om de stad te verkennen. Alleen Franco is meteen bij aankomst verliefd geworden en ontsnapt aan de ontgoocheling...

Regie: Luciano Emmer (Frankrijk/Italie, 1950, in zwart-wit)

Rolverdeling: Marcello Mastroianni, Yves Montand

Onderscheiding: nominatie voor de Gouden Leeuw (Venetië 1951)

Cinema: 'Notre Dame'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 4 augustus om 21.00 uur

Door een groot misverstand wint Maud Crayon de grote wedstrijd van de gemeente Parijs voor de herinrichting van het voorplein van de Notre-Dame... Tussen deze nieuwe verantwoordelijkheid, een jeugdliefde die plotseling weer opduikt en de vader van haar kinderen die ze maar niet kan loslaten, zal Maud moeten presteren!

Regie: Valérie Donzelli (Frankrijk, 2019)

Onderscheiding: nominatie Angoulême 2019

Docu: 'Handball, une histoire de famille' (Nederlands ondertiteld)

in 2 delen: woensdag 7 en 14 augustus om 21.00 uur

Onder leiding van Jackson Richardson en daarna Nikola Karabatic is het Franse handbal opgeklommen van de 30e plaats op de wereldranglijst in 1984 tot een van de meest succesvolste op internationaal niveau.

Docu: 'Laetitia' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 11 augustus om 21.00 uur

Twee jaar na het winnen van de wereldtitel thaiboksen ziet de 28-jarige Laetitia dat anderen haar hebben ingehaald. Ze is onzeker over zichzelf en voedt haar zoontje alleen op. Ze jaagt haar hele leven al haar dromen na, maar daarbij is niets vanzelfsprekend...

Cinema: 'Comme Des Garçons'

Donderdag 15 augustus om 21.00 uur

Reims, 1969. Paul Coutard, sportjournalist en vrouwenverslinder, provoceert zijn manager door een voetbalwedstrijd voor vrouwen te organiseren. Hij krijgt de onverwachte hulp van Emmanuelle, de directiesecretaresse, met wie hij normaal gesproken altijd in clinch ligt. Samen gaan ze de geschiedenis in door het eerste Franse vrouwenvoetbalteam neer te zetten.

Regie: Julien Hallard (Frankrijk, 2016)

Onderscheiding: officiële selectie (Alpe d'Huez 2018)

Cinema: 'Adieu Paris'

Nederlands ondertiteld

Zondag 18 augustus

Januari 2022. Na de lockdown pakken acht oude vrienden, bekend in de intellectuele kringen van Parijs, hun gewoontes weer op in een bistro met een tijdloze charme. Hun gevoel voor humor en zelfspot is intact. Tederheid en wreedheid passeren de revue. Maar opeens is daar een indringer ...

Regie: Édouard Baer (Frankrijk/België, 2021)

Docu: 'Cybathlon 2020' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 28 augustus om 21.00 uur

We kennen de Paralympische Spelen, maar nu is er ook de Cybathlon. Deze hightech sportwedstrijd werd gelanceerd door professor Robert Riener en bracht in november 2020 zestig internationale teams bijeen in Zürich. De wedstrijd brengt atleten met een handicap en geavanceerde bionische systemen samen. Christian Bachmann maakte van de gelegenheid gebruik om onderzoekers en atleten tijdens hun voorbereidingen te volgen.

Docu: 'Gracia, la Messi de Bangui' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 28 augustus om 22.00 uur

Op 18-jarige leeftijd heeft Gracia een droom: voetballer worden. Haar passie zorgt voor conflicten met de mensen om haar heen, want vrouwenvoetbal is verre van geaccepteerd in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Meisjes zoals zij worden "Koli-Wali" (tomboys) genoemd. Het maakt Gracia niets uit: ze wil spelen.

Onderscheiding: Grand Prix Festival 'Les sportives en lumières'