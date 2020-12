Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazers Ensemble op 1 januari op NPO 2

Dit jaar gaat het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) in het Concertgebouw in Amsterdam er anders uitzien dan alle voorgaande edities.

Vanwege de geldende RIVM-maatregelen spelen de blazers dit jaar zonder het trouwe publiek in de zaal. Maar inventief als het NBE is, werd deze teleurstelling omgedraaid in een unieke kans: de blazers grijpen de mogelijkheid aan om een muzikaal verhaal te maken, waarbij het gehele Concertgebouw als decor wordt gebruikt. Fidan Ekiz leidt het programma in en luidt het ook weer uit. Ook de Ashton Brothers maken hun opwachting.

Het verdere programma van die avond blijft nog een verrassing, maar het NBE maakt haar reputatie als grensverleggend, origineel en verbindend meer dan ooit tevoren waar. Zodat we 2021 hoopvol kunnen beginnen.

Wie bij een Nieuwjaarsconcert nog altijd denkt aan ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet. Vol overgave blaast het NBE de tv-kijkers het nieuwe jaar in. Samen met jonge muzikale talenten zorgen de blazers voor verrassing, verrukking en ontroering.

Ieder jaar organiseert het NBE de compositiewedstrijd Op weg naar het Nieuwjaarsconcert, voor jonge componisten tot en met 18 jaar. Rappers, violisten, blazers, drummers, toetsenisten, singer-songwriters: iedereen kan meedoen. Dit jaar is het thema van de wedstrijd: 'Sta op!'. Het NBE riep jonge componisten op om muziek te schrijven over iets of iemand waarvoor ze op willen staan, of zelfs voor in opstand willen komen. De winnaars spelen op 1 januari hun compositie samen met het NBE.

'Het Nieuwjaarsconcert van het NBE', vrijdag 1 januari 2021 om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.