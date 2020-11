Nieuwe liefdeskoppels in zesde seizoen 'Married at First Sight'

Foto: RTL 4/RTL - © Nander de Wijk 2020

Vanaf dinsdagavond 5 januari start het zesde seizoen van 'Married at First Sight'. Vrijgezelle mannen en vrouwen worden door de wetenschap aan elkaar gekoppeld en zien elkaar pas in het echt op de dag dat zij elkaar het 'ja-woord' geven.

De presentatie is in handen van Carlo Boszhard. Een nieuw element van dit seizoen is het zogenaamde 'Koppelsweekend', waarbij in de laatste week van het experiment de stellen elkaar voor het eerst ontmoeten. In totaal worden er zes koppels gevolgd tijdens het verloop van het experiment. Zijn het inderdaad 'perfecte' matches of zetten ze een punt achter hun huwelijk? Het liefdesavontuur is net zoals het vorige seizoen twee keer per week te volgen: iedere maandag- en dinsdagavond om 20.30 uur bij RTL 4.

Nieuw element: Het Koppelsweekend

Nieuw in dit seizoen is Het Koppelsweekend. In de laatste week van het liefdesexperiment worden de stellen, onder begeleiding van de experts, aan elkaar voorgesteld tijdens dit speciale weekendje-weg. Hier worden ze geconfronteerd met elkaars ervaringen en zoeken ze steun bij elkaar. De bedoeling is dat de stellen gaan nadenken over hun eindbeslissing een week later, waar ze moeten bepalen of ze getrouwd blijven of niet. De experts maar ook de medekandidaten helpen elkaar om bij de finale de juiste keuze te kunnen maken.

Experts Tila Pronk (relatiewetenschapper), Pablo Bakarbessy (gedragspsycholoog) en Eveline Stallaart (seksuoloog) hebben de deelnemers gesproken, gescreend en getest om zowel op mentaal- als op fysiekgebied de beste matches te maken. Na het huwelijk gaan de stellen op huwelijksreis en wonen aansluitend een week samen om te ontdekken of de basis voor een langdurig huwelijk inderdaad gelegd kan worden. In de laatste aflevering (di 23 februari) ronden de deelnemers het allesomvattende experiment af door hun eindbesluit kenbaar te maken: blijven ze gelukkig getrouwd of leveren ze hun ringen in en gaan ze scheiden?

'Married at First Sight' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf 5 januari iedere maandag- en dinsdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.