Nieuwe afleveringen VPRO jeugdserie 'Koplopers'

Hoe ziet het leven van de toekomstige iconen eruit, op weg naar de top? Het VPRO-jeugdprogramma 'Koplopers' volgt jonge hoogvliegers in verschillende disciplines die de hemel bestormen.

Een portrettenserie die een ongefilterde blik achter de schermen van rijzende sterren geeft. Met kindmodel Joeke Rovers, motorcrosser Kay de Wolf en e-sporter Levi de Weerd.

15 mei – Koplopers x Joeke

Joeke Rovers is pas negen en vliegt nu al door Europa voor haar modellenwerk. Ze prijkt op billboards, werkt voor grote modemerken en duikt op in de Nederlandse Vogue. Ondertussen gaat ze ook gewoon naar school in Puttershoek en speelt ze graag met haar vriendinnetjes, broertjes en zusje. Hoe combineer je dat allemaal met elkaar, als je ook nog zo jong bent?

'Koplopers' volgt Joeke onderweg naar een shoot in het buitenland en geeft in deze aflevering een kijkje in het leven van een aanstormend model, die ook gewoon nog kind is.

22 mei – Koplopers x Kay

Ronkende motoren, overal modder en elk weekend in een ander land: Kay de Wolf maakt zijn debuut als jongste motorcrosser in de op een na hoogste wereldklasse: de MX2. Motorcross is zijn leven, het is alles wat hij doet en kent sinds hij klein was. Dat leven bestaat uit trainen, reizen en wedstrijden in het weekend. Dat is niet zonder risico: het gevaar van een ernstige blessure ligt met elke sprong en bocht op de loer. Ondertussen zijn alle ogen op hem gericht. Gaat het hem lukken om te gaan met de druk en te eindigen in de wereldtop in zijn debuutjaar?

'Koplopers' volgt hem tijdens een van zijn laatste en beslissende wedstrijden in Italië, de GP in Lombardije, en laat zien wat er nodig voor is om deze sport op wereldniveau uit te oefenen.

29 mei – Koplopers x Levi

Levi de Weerd is een van de beste FIFA e-sporters ter wereld. Hij doet mee aan een internationaal FIFA- toernooi in Londen, waar veel geld op het spel staat. Op zijn 15e werd hij gescout door Team Gullit: een e-sports academy waar jonge FIFA-spelers worden klaargestoomd voor een internationale carrière. Levi doet mee met de wereldtop, maar dat vraag ook nogal wat: veel trainen, veel focus, keuzes maken, tussendoor huiswerk maken en discipline tonen. Want waar zijn vrienden zich verheugen op een examenreis, is Levi vooral aan het trainen.

Hoe ga je om met de druk van buitenaf, je team en van jezelf, als alleen het beste goed genoeg is? Wat betekent het voor je leven, om zo’n carrière te hebben op je zeventiende? 'Koplopers' geeft een ongefilterd kijkje in het leven van een professionele e-sporter.

Over de makers

Kim Faber (Koplopers x Joeke)

Kim Faber (31) studeerde in 2014 af aan de HKU met de documentaire Ik laat je gaan, een film over het zelfbeschikkingsrecht van psychiatrisch patiënten. Ik laat je gaan werd uitgezonden door de Human en op vele festivals vertoond waaronder het IDFA, ZagrebDox en AFI Docs Washington. Na haar deelname aan de Kids & Docs workshop in 2018 heeft Kim meerdere jeugddocumentaires gemaakt o.a. voor de serie 'Nog een week' (VPRO) die werd verkozen tot de beste Nederlande non-fictie serie op Cinekid 2019.

Niek Hannewijk (Koplopers x Kay)

Niek Hannewijk is regisseur, editor en cameraman. Na jaren voor verschillende programma’s bij BNNVARA te hebben gewerkt, is hij in 2018 met twee andere regisseurs een eigen productiehuis begonnen: Nozem Films. Naast de 'Koplopers' over Tommy, een jonge DJ, maakte Nozem Films ook 'De Geknipte Gast' (BNNVARA) en de documentaire 'Ik rouw van jou' (BNNVARA).

Cassandra Offenberg (Koplopers x Levi)

Cassandra Offenberg studeerde in 2016 als regisseur af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met haar afstudeerfilm Het Jonge Sprookje won zij de Wildcard van het Nederlands Filmfonds. In 2019 maakte zij na haar deelname aan de Kids & Docs workshop de jeugddocumentaire 'Champ' (Hazazah Pictures/NTR). Champ draaide op meerdere nationale en internationale festivals. In 2021 maakte zij de documentaire 'Short Trip' die werd geselecteerd voor de Gouden Kalf competitie. Met de VPRO maakte Cassandra een 'Koplopers' over Stefania, het Nederlandse talent dat uitkwam voor Griekenland tijdens het Eurovisie Songfestival en een 'Koplopers' over Lindsay, het 17 jarige kunstschaatstalent die zich in de aflevering voorbereidt op de Olympische spelen.

'Koplopers'

'Koplopers' is een portrettenserie van VPRO Jeugd over aanstormende talenten, de Lieke Martens en Ronnie Flexen van de toekomst, gemaakt door jonge regisseurs. Een ongefilterde en intieme blik in de levens van jonge, rijzende sterren, die laat zien hoe de weg naar roem er écht uitziet.

