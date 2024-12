Nieuwe afleveringen van 'Groen in de Grote Stad' in januari op Disney Channel

'Groen in de Grote Stad' is een komische animatieserie die de bijzondere avonturen volgt van Cricket Groen. Een ondeugende en vrolijke plattelandsjongen die naar de grote stad verhuist met zijn ongewone familie, waaronder zijn zus Tilly, zijn vader Bill en zijn oma Alice.

Crickets nieuwsgierigheid en enthousiasme zorgen ervoor dat hij en zijn familie onvergetelijke reizen maken en de harten van hun nieuwe buren veroveren.

Kijk samen met Cricket terug op zijn avonturen van het afgelopen jaar tijdens de Nieuwjaarsmarathon op 1 januari, net voordat het nieuwe seizoen begint!

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Vanaf maandag 6 januari, maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel. De nieuwjaarsmarathon is op 1 januari vanaf 11.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

ZOMBIES

Maak je klaar voor een jaar vol muziek en nieuwe vriendschappen terwijl we de levens volgen van Zed, Addison en hun vrienden uit Seabrook. Dankzij A-Spens' buitenaardse technologie krijgen Zed en Addison een tweede kans om hun laatste schooljaar door te brengen, dit keer samen met al hun vrienden. En geloof ons, dit wordt het beste jaar ooit. Ze hebben samen de tijd van hun leven, redden de stad en hun favoriete drankje in de kantine. Zelfs een gewone schooldag in Seabrook verandert in een onvergetelijk avontuur.

Maandag 20 januari, elke maandag t/m vrijdag om 15.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

SUPER KITTIES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf maandag 6 januari, elke maandag t/m vrijdag om 07.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

NIEUWJAARS MARATHON

Begin het jaar goed met eindeloos veel afleveringen en avonturen van 'Phineas & Ferb' en 'Gravity Falls'. Laat je meevoeren in hun gekke uitvindingen en mysterieuze ontdekkingen en mis deze marathon niet!

1 januari vanaf 11.00 uur op Disney XD.

NIEUWE SERIE

MARVEL'S MOON GIRL AND DEVILS DINOSAUR

Volg de avonturen van de 13-jarige supergenie Lunella Lafayette en haar T-Rex, Devil Dinosaur. Nadat Lunella per ongeluk Devil Dinosaur in het hedendaagse New York heeft gebracht via een tijdvortex, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar.

Nieuwe aflevering vanaf zaterdag 11 januari, elke zaterdag om 16.30 uur op Disney XD.

MARATHON

LUIE ZONDAGS MARATHON

Geniet op je ontspannen zondagmiddag van de spannende avonturen met Amphibia en The Owl House! Tijdens deze gezellige marathon ontdek je wat Anne, Luz en hun vrienden nu weer hebben uitgespookt.

Vanaf zondag 5 januari, elke zondag vanaf 13.00 uur op Disney XD.

SPECIAL

THE WONDERFUL WINTER OF MICKEY MOUSE

Beleef samen met Mickey en Minnie de ultieme winterervaringen: van spelen in de sneeuw en ontspannen in een winters berghutje tot het proberen van kunstschaatsen. Mis deze winsterse pret niet!

Zondag 5 januari om 12.00 uur op Disney XD. Herhalingen op zaterdag 11 januari om 10:00 uur en zondag 19 januari om 12.00 uur.