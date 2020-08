Nieuwe afleveringen van 'Bed & Breakfast' bij Omroep MAX

Vanaf vrijdag 28 augustus zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 elke week een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit.

In de eerste aflevering testen b&b-houders in Gelderland en Zuid-Holland elkaars onderneming.

Inge en Guy leerden elkaar kennen tijdens de zoektocht van Inge naar een pand om een b&b te beginnen. In de woonplaats van Guy, in Gelderland, vonden ze een geschikte plek waar ruimte was voor een aantal themakamers, inclusief 3D-geprinte wc-rolhouders.

In Zuid-Holland kochten Reina en Huibert de kerk waar ze zijn getrouwd en bouwden deze om tot een b&b. En in Rotterdam wordt er overnacht bij Joliene en Wilco, die eigenhandig hun huis bouwden. Zij nemen de gasten mee naar een drijvende boerderij.

'Bed & Breakfast', vanaf vrijdag 28 augustus om 20.30 uur op NPO 1.