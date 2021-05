Nieuwe aflevering van 'Mommies in Class' op NPO 3

In 'Mommies in Class' volgen we hoe jonge (tiener) moeders alles op alles zetten om alsnog diploma te halen. In deze aflevering komt de schoolgang van twee studenten van de moederklas in gevaar; doordat er onrust in de klas ontstaat en het absentie-percentage omhoog schiet.