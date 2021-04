Nieuwe aflevering van 'Danny's Wereld' met gevluchte pedoactivist

Voor de nieuwe aflevering van 'Danny's Wereld' is Danny Ghosen een pedoactivist achterna gereisd. Deze is Nederland ontvlucht om een aanhoudingsbevel vanwege het bezit van kinderporno te ontlopen en heeft politiek asiel aangevraagd in het land waar hij zich nu bevindt en naar eigen zeggen 'een relaxt leventje leidt'.

Ghosen interviewde hem al in februari 2020 over zijn strijd om seks met kinderen legaal te maken. Het OM zegt vandaag dat hij internationaal geregistreerd staat en gearresteerd wordt zodra hij in beeld komt van justitie.

De pedoactivist wordt vervolgd voor het bezit van elfduizend foto’s die het Openbaar Ministerie aanmerkt als kinderporno, en voor het voortzetten van de activiteiten van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Danny Ghosen reisde de gevluchte achterna en praat met hem over wat er met hem is gebeurd sinds het interview dat Danny met hem had in februari 2020. Daarin zei de pedoactivist dat hij wil strijden om seks met kinderen legaal te maken. Even later werd hij gearresteerd, maar mocht een eventueel proces in vrijheid afwachten. De man zegt geen vertrouwen te hebben in een eerlijk proces, spreekt van klassenjustitie en zegt minder rechten te hebben dan de mensen die hem bedreigen. Ook zegt hij te zijn gemarteld in de gevangenis. Als hij wordt veroordeeld is hij niet van plan naar Nederland terug te keren en wil hij een andere nationaliteit aannemen. Het OM zegt vandaag dat hij internationaal geregistreerd staat en dat hij wordt gearresteerd zodra hij in beeld komt van justitie.

'Danny's Wereld'

In 'Danny's Wereld' gaat Danny Ghosen op zoek naar waar het wringt in onze maatschappij. Hij praat met mensen die moeilijk toegankelijk zijn en tot nu toe onzichtbaar waren voor het grote publiek, mensen die de grens opzoeken of daar overheen zijn gegaan of mensen die zich buitengesloten voelen. Danny komt overal binnen, vraagt door en oordeelt niet. Of het nou gaat om de nieuwste designerdrugs, slachtoffers van mensenhandel of verspreiders van nepnieuws.

