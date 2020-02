Nieuwe aflevering van '3 Op Reis' op NPO 3

Maurice begint aan het laatste deel van zijn roadtrip door Finland, het 'gelukkigste land op aarde'. Om dit geluk te spreiden startte de Finse overheid vorig jaar de Rent-a-Finn campagne, waarbij je je eigen Finse 'happiness guide' kan inhuren.

En dus reist Maurice naar het piepkleine dorp Mathildedal, waar gids Petri graag zijn gelukstheorie met je deelt.

Nienke is dichtbij huis in Keulen. Hier vind je de oudste kunstbeurs ter wereld, en die liefde voor kunst is er altijd gebleven. Samen met kunstenaar Thomas, die over de hele wereld bananen op galeries en musea sprayt die hij de moeite waard vindt, bezoekt Nienke een paar kunst hotspots.

Geraldine reist verder door Taiwan. Ze verlaat havenstad Kaohsiung, en reist met de trein verder naar de oostkust, naar het plaatsje Dulan. Ben je op zoek naar een niet mainstream surflocatie, die ook nog eens betaalbaar is, dan moet je hier zijn.

'3 op Reis', zondag 2 februari om 19.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.