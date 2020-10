Nieuw seizoen 'Volle Zalen' start met Danny Vera

Foto: © AVROTROS 2020

De zalen blijven sinds de uitbraak van corona vrijwel leeg en van uitverkochte shows is nog lang geen sprake. Toch keert presentator Cornald Maas evengoed vanaf dinsdag terug met een nieuwe reeks 'Volle Zalen' in een jaar waarin het coronavirus de culturele sector in het hart trof.

In het programma - dat zijn vijfde seizoen beleeft - worden theaterpersoonlijkheden tijdens een belangrijke fase in hun leven gevolgd. Dit jaar zijn de zes hoofdpersonen - in volgorde van uitzending - zanger Danny Vera, cabaretier en liedjesschrijver Jeroen van Merwijk, actrice Olga Zuiderhoek, acteur Hans Kesting, zangeres en actrice Jenny Arean en schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn. Zij vertellen onder andere hoe zij ieder op hun eigen manier met corona worden geconfronteerd.

In aflevering één staat Danny Vera (43) centraal. 2020 zou zijn jaar worden. De populaire Zeeuwse singer-songwriter stond na zijn megahit Roller Coaster op menig festival prominent geprogrammeerd. Corona besliste anders, maar Vera zit bepaald niet in zak en as, zo blijkt uit deze aflevering. In tegendeel; na jaren van zwoegen, kwam de gedwongen rustperiode hem eigenlijk wel goed uit. Hij kon alles 'een beetje loslaten' en componeerde tijdens de 'intelligente lockdown' nieuwe liedjes die hij presentator Cornald Maas thuis in Zeeland voor het eerst laat horen. Intussen raakte zijn vrouw Escha zwanger van hun eerste kind. Vera blijkt behalve muziek nóg een fascinatie te hebben, namelijk voor alles wat te maken heeft met het heelal, de planeten en mogelijk buitenaards leven. Samen met Maas brengt hij een bezoek aan de Sterrenwacht.

'Deze en andere verhalen maken de serie urgent, persoonlijk en ontroerend', aldus Cornald Maas. 'De zes afleveringen laten zien wat het voor deze podiumkunstenaars betekent dat ze niet meer voor volle zalen kunnen optreden, maar ook - terwijl ze de balans opmaken van hun carrières en levens - wat het hun aan inspiratie biedt - en dat is ook troostrijk.'

'Volle Zalen', vanaf dinsdag 13 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.