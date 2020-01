Nieuw seizoen van 'Radar' begint met onderzoek naar nieuwe benzinesoorten

E5 en E10 zijn de nieuwe benzinesoorten met bio-ethanol en zijn sinds oktober op de markt. Nu we drie maanden onderweg zijn met E10 en E5 benzine is het tijd eens wat zaken op een rij te zetten.

We deden een oproep en we werden overspoeld met reacties. Vooral scootergebruikers hebben veel klachten. Niet iedereen is tevreden met de toevoeging van bio-ethanol zo blijkt uit de reacties, ook autorijders niet. Maandag in 'Radar' de ervaringen.

Eventjes je lippen laten vergroten, je rimpels behandelen door een apparaat dat je huid verdampt, of met kleine naaldjes onder je huid laten 'verstevigen'. Je kunt geen teken van veroudering bedenken waar geen cosmetische behandeling voor is bedacht. Vaak worden er nieuwe apparaten ingezet, die bediend worden door mensen maar die daar niet voor zijn opgeleid. 'Radar' heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde een enquête gehouden onder cosmetisch artsen. Daaruit blijkt onder andere dat 95% van de artsen patiënten kent waarbij complicaties zijn ontstaan na een behandeling door een niet-arts. De gevolgen die zij zien zijn bijvoorbeeld blijvende littekens of blijvende pigmentvlekken. Wat moet er gebeuren om dit tegen te gaan?

Ze liggen in steeds meer supermarkten; verspakketten. Alle ingrediënten in één pakket waar je een maaltijd van kan maken. We kochten er een paar bij diverse supermarkten. Welke is het lekkerste? En ben je goedkoper of duurder uit dan wanneer je de ingrediënten los koopt?

'Radar', maandag 6 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.